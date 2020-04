Speak, primele declaraţii după ce a cerut-o de soţie pe Ştefania, la Asia Express: "Nu vreţi să ştiţi câtă grijă am avut"

Speak s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și a întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să fie soția lui. Tânăra, plângând, a acceptat și și-a pus singură inelul pe deget.

Citeşte şi: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un bloc din SUA. Speak şi-a făcut cruce, dar a filmat momentul de bungee jumping VIDEO

Speak a povestit apoi că a hotărât încă înainte de a pleca în Asia să facă acest gest acolo, a cumpărat inelul, pe care l-a purtat cu el în bagaj timp de 5 săptămâni.

”Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea, cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul, însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul”, a povestit Speak.

Cererea în căsătorie a fost difuzată în Asia Express de marți seară, iar Speak a povestit cum au trăit el și Ștefania momentul pe care l-au văzut la televizor. ”Am plâns amândoi. Ștefania a plâns cu muci...acum e în baie, se spală. Face o baie relaxantă după cât a plâns”, a povestit Speak într-o emisiune tv, imediat după ce a fost difuzat momentul de la Asia Express.

Speak, în depresie după experienţa de la Asia Express

Speak şi iubita lui, Ştefania, au făcut parte din noul sezon de la Asia Express. Cei doi au experimentat lucruri inedite, la care nu se puteau gândi vreodată şi nu au avut cum să şi le imagineze până nu le-au trăit.

La întoarcerea în ţară, artistul a fost în depresie până acum două săptămâni, când nu voia să iasă din casă. Potrivit declaraţiilor iubitei lui, Speak a avut nevoie de ajutorul medicilor psihologi, însă nu a vrut să apeleze la ei, aşa că şi-a revenit un pic mai greu.



„Mi-am revenit de vreo două săptămâni. Până acum două săptămâni nu ieşeam din casă. M-a marcat”, a declarat Speak.

Ștefania a spus că iubitul ei a avut nevoie de terapie, însă nu a urmat-o: „A avut nevoie de terapie şi nu a făcut, aşa că şi-a revenit greu. Nu ştiu, am avut noroc că el era acolo când eu cădeam, eu eram acolo când el cădea, doar că revenirea lui era foarte grea. Eu îmi reveneam şi mă adaptam destul de repede, el nu prea”.