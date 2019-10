Articol publicat in: Sanatate

Spital Judeţean Buzău, fără doctori. Sunt secţii care nu au nici măcar un medic

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Spitalul Judeţean Buzău înregistrează un deficit de 15 medici specialişti. Sunt secţii în care nu există nici măcar un medic. Secţiile de Cardiologie, Interne, Gastroenterologie nu au nici un medic. Probleme vor fi şi la Neonatologie unde doi medici sunt în prag de pensionare, dar nevoie de specialişti mai este şi la Boli Infecţioase, la Urgenţe şi Neurologie. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, susţine că spitalul ca beneficia în curând de serviciile a 10 specialişti. "Sunt 10 medici care şi-au oferit disponibilitatea de a lucra în Spitalul Judeţean Buzău. Chiar zilele trecute am semnat să organizăm aceste concursuri pentru posturile vacante de medici. Dacă nu le oferim în afară de salarizare şi altfel de condiţii, medicii nu vor veni. Dacă reuşim să angajăm în spital şi aceşti 10 medici lucrurile intră într o oarecare normalitate în Spitalul Judeţean Buzău", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Buzău. Câţi medici români au plecat în străinătate în 2019 Neagu susţine că medicii vor avea salarii decente şi vor primi şi locuinţe. De asemenea, medicii care vin să lucreze pentru prima dată în spitalul din Buzău beneficiază de o primă de instalare, în afara remuneraţiei de medic, în cuantum de 2 salarii minime timp de 6 luni. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay