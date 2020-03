Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara vrea să trateze doar bolnavi de coronavirus din Timiş

Cristian Oancea, medic și director al spitalului Victor Babeş, a declarat la Digi24: ,,Nu mai putem primi bolnavii din Arad, Hunedoara, Caraş. Rugăm autorităţile locale din aceste judeţe să ia măsuri şi să se implice!".

Este o veste proastă pentru arădeni şi cetăţenii din oraşele din zonă, deoarece la Timișoara s-au vindecat cei mai mulți pacienți de coronavirus, mai exact 53 de persoane, de la începutul epidemiei.

Reprezentanții unității medicale au trimis, astăzi, mai multe documente către Ministerul Sănătății, Prefectura Timiș și Direcția de Sănătate Publică Timiș, prin care solicită ca județele învecinate să pună în aplicare „planul alb", care presupune tratarea și testarea bolnavilor de coronavirus și în spitalele lor.

Citeşte şi: Preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie: "Ne aşteptăm la două vârfuri ale epidemiei de coronavirus în România"

Propunerea a venit din partea conducerii Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din Timișoara având în vedere faptul că 75% dintre pacienții internați în unitatea medicală provin din alte județe.

„Așa cred eu că ar fi firesc, ca fiecare județ să-și trateze pacienții din respectivul județ, și am făcut o solicitare în acest sens. Fiecare direcție de sănătate publică are planul medical de gestionare al cazurilor cu Covid-19 în județul respectiv și cred că este normal și firesc ca fiecare dintre județe să fie responsabil pentru pacienții din județul respectiv.

Este un consum fantastic de resurse umane, de resurse financiare din partea spitalului nostru și refuz să cred că într-o lună de zile, în care ne tot rugăm de ei, nici județul Hunedoara, nici Caraș, nici Arad nu au fost în stare să-și organizeze spitalele în așa fel încât să primească pacienți cu Covid-19, cu sau fără Terapie Intensivă. Nu pot să cred că doar județul Timiș este crema acestor trei județe. Am primit din toate județele, am tratat din toate județele, nu s-a infectat nimeni din personalul nostru sanitar, am luat toate măsurile, am făcut tot ce este necesar pentru acești pacienți, dar cred că responsabilitatea trebuie să împărțită. Nu se poate să fie responsabilitatea unui singur spital din partea de vest a țării", a declarat pentru Pressalert.ro Voichița Lăzureanu, directorul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara.

Managerul unității medicale a mai precizat că speră ca începând de astăzi fiecare din cele trei județe din vestul țării să trateze bolnavii de coronavirus în spitalele lor.

„Avem nouă paturi de Terapie Intensivă, din care cinci deja sunt ocupate. Județele arondate nu cred că nu au avut timp într-o lună să se organizeze și să elibereze un spital din județul lor în care să poată să facă același lucru pe care-l facem și noi pentru pacienții cu Covid-19", a adăugat Voichița Lăzureanu.

Citeşte şi: Anunţ oficial! 153 de cadre medicale din România au fost infectate cu coronavirus