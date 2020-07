Sportivă paralimpică de origine română, victima unui atac rasist în Italia. Tatăl fetei a fost agresat şi a ajuns la spital

Motivul care a dus la nefericitul incident a fost un loc de parcare pentru persoane cu disabilităţi, pe care agresorul a vrut să-l ocupe şi s-a enervat când familia fetei a parcat acolo. Acesta i-a strigat fetei că este o "străină handicapată" şi că ar trebui să se întoarcă în ţara ei, iar când tatăl acesteia a încercat să-i ia apărarea, a fost agresat şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital.

Beatrice Ion locuiește la Ardea împreună cu familia ei și, pe lângă faptul că este o sportivă paralimpică cu performanțe, este studentă. Suferă de poliomielită de la vârsta de 3 luni și nu poate să meargă, motiv pentru care folosește un scaun cu rotile, relatează Digi24.

Aflată împreună cu părinții într-o parcare din apropierea locuinței sale, a fost insultată cu fraze rasiste de un cetățean care voia locul de parcare pentru persoanele cu dizabilități. „Străini de c...t ce sunteți, întoarceți-vă în țara voastră!", a strigat furios bărbatul. Plin de nervi, a strigat apoi către Beatrice: „handicapată de c...t".

Familia Ion locuiește în Italia de aproape 20 de ani, iar Beatrice are cetățenie italiană de aproximativ 6 ani. Ea şi-a exprimat mâhnirea pentru cele întâmplate printr-un mesaj postat pe Facebook.

"Lăsând la o parte jignirile pe care mi le-a adus pentru că sunt o persoană cu dizabilități, mi-a spus că suntem „străinii p...i" și că ar trebui să ne întoarcem în țara noastră. Să nu-mi spuneți că nu există rasism în Italia, pentru că eu l-am trăit astăzi, după 16 ani în această țară. Este pentru prima oară când sunt atacată în legătură cu naționalitatea mea. Până acum se legau doar de dizabilitatea mea.", a scris sportiva.

"Locuiesc în Italia de 16 ani, am cetățenia italiană, am făcut toate școlile aici și studiez într-o universitate italiană. Joc în echipa națională paralimpică de baschet, în scaunul cu rotile, și mă consider în întregime italiană și totuși am fost atacată, tata a fost atacat.", a completat aceasta.

Beatrice joacă baschet de la vârsta de 11 ani și a câștigat cu echipa Santa Lucia 3 campionate de tineret, 2 sezoane, 3 Super Cupe italiene, 3 Cupe italiene și a participat la Campionatele Europene Lignano Sabbiadoro din 2018. În prezent joacă la Amicacci Giulianova.

Luca Pancalli, președintele Comitetului Paralimpic italian, și-a exprimat solidaritatea cu familia de români: "Este incredibil că încă mai trebuie să discutăm despre astfel de episoade de ură, violență și ignoranță. Îmi exprim solidaritatea față de familia sportivei Beatrice Ion, membră a echipei naționale paralimpică de baschet."

Citeşte şi: Ţeapă pe internet: "Ai câştigat 5.000 de lei". Ce nu trebuie să faci niciodată