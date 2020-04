STARE DE URGENŢĂ. Măsura care nu va fi RIDICATĂ pe 15 mai. Premierul dă detalii despre parcuri, hoteluri, restaurante

Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 că dupa 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, vor disparea in totalitate restrictiile de circulatie doar in interiorul localitatilor. „In ce priveste deplasarea in afara localitatii se vor pastra anumite interdictii", a declarat premierul. Ludovic Orban nu dat mai multe detalii.

Se deschid sau nu mall-urile? Ludovic Orban, clarificări despre relaxarea restricţiilor în România

Întrebat dacă se mai poate vorbi de turism in aceste conditii, premierul a dat de inteles ca se va putea merge in vacanta: 'Va exista fara discutie posibilitatea de deplasare si in afara localitatilorr si va creste interesul oamneilor de a apela la spatii de cazare, hoteluri, pensiuni'.

Ludovic Orban a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, ce măsuri de relaxare se vor lua din 15 mai şi a precizat: ”Nu o să vă pot da toate detaliile, deocamdată este cert că se vor elimina restricţiile în interiorul localităţilor. La ora actuală, cetăţenii pot să părăsească domiciliul pentru anumite activităţi, sunt câteva situaţii care permit deplasarea. Aceste restricţii în interiorul localităţilor, vor dispărea. În ceea ce priveşte alte restricţii care vor fi eliminate, noi suntem într-o analiză cu INS, facem o analiză a riscului epidemiologic aferent fiecărei restricţii pe care urmează să o ridicăm şi a măsurilor de protecţiei a persoanelor. Ridicarea restricţiilor se va face în etape, gradual, vom lăsa un timp pentru a vedea dacă contextul epidemiologic evoluează într-un fel sau altul, apoi putem ridica şi alte restricţii. Există şi un sistem de evaluare a riscului epidemiologic”.

Guvernul analizează posibilitățile

„În ceea ce privește alte categorii de restricții care vor fi eliminate, noi suntem în momentul de față într-o analiză, împreună cu INSP, împreună cu colectivul din cadrul Consiliului de suport tehnico-științific. Facem o analiză a riscului epidemiologic aferent fiecărei restricții pe care urmează să o ridicăm și a posibilelor măsuri de protecție a persoanelor, în cazul ridicării restricției", a continuat premierul.

„Ridicarea se va face în etape, se va face gradual. Vom lăsa un timp după ridicarea restricțiilor pentru a vedea dacă contextul epidemiologic evoluează într-un fel sau altul și abia după ce vom consolida niște ridicări de restricții vom ridica și alte restricții", a mai spus el.