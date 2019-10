Articol publicat in: Economie

Banii intră pe card zilele următoare. Veste bună pentru zeci de mii de români

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 45 min) // Sursa: romaniatv.net O nouă categorie de fermieri este pregătită de funcționari să intre la plată. APIA derulează, începând cu 16 octombrie, campania de achitare a avansului din plățile directe pe acest an, până acum pe listele date la plată aflându-se beneficiari cu cereri simple, fără scheme cuplate de producție sau cu animale. Zilele următoare vor aduce intrarea la plată și a fermierilor care au cerut subvenții APIA pentru pășuni și pentru animale, a anunțat un oficial din cadrul APIA, scrie agrointel.ro. "În primele două zile, APIA, printr-un efort susținut al tuturor funcționarilor, a reușit să autorizeze la plată aproximativ 10.000 de fermieri (mureșeni – n.r.), ceea ce reprezintă aproximativ 42% din numărul total de fermieri care au depus cerere în anul 2019 (în județul Mureș – n.r). Campania de plată a avansului se desfășoară până în data de 30 noiembrie. Dacă primi fermieri, acești 10.000, au fost ferme fără animale, fără sector zootehnic, fără pășuni, săptămâna viitoare și ceilalți fermieri care au depus cerere unică de plată vor beneficia de plata avansului", a declarat directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă. Citeşte şi Se dau bani în avans de la stat pentru zeci de mii de români! Sumele, virate deja în conturi! În sectorul zootehnie, avansului APIA se achită numai pentru speciile ovine și caprine, schema din care se virează 70% fiind cea de sprijin cuplat stabilită la 17,71 euro/cap de animal eligibil. Avansul pentru plata directă în sectorul vegetal se calculează ca 70% din cuantumurile pentru: -Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), este de 102,6082 euro/ha; -Plata redistributivă pentru intervalele între 1 şi 5 hectare (inclusiv 5 ha) şi peste 5 hectare şi până la 30 de hectare inclusiv va fi de 48,7127 euro/ha; -Plata pentru înverzire – 59,3201 euro/ha; -Plata pentru tinerii fermieri – 31,2477 euro/ha. Plăţile pentru schemele finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019, în timp ce pentru plăţile schemelor finanţate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) cursul de schimb valutar este de 4,6635 lei/euro. Acesta a fost stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2018. Avansul APIA se achită în perioada 16 octombrie-30 noiembrie, urmând ca din 1 decembrie să se demareze plata integrală. loading...

