Steaua a fost declarată CAMPIOANĂ. Ce meciuri urmează pentru roş-albaştri şi când se vor disputa

"Întrunit astazi, 15 iulie, Comitetul Executiv al Asociatiei a hotarat, printre altele, urmatoarele:

1. Luand la cunostinta de prevederile protocolului medical pentru fotbalul amator emis de Federatia Romana de Fotbal, aprobat de Comitetul de Urgenta al FRF din 14 iulie 2020, avand in vedere Hotararea nr. 1 din 30 iunie 2020 a Comitetului Executiv al Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti (Art. 1: "... jocul de baraj pentru ocuparea celui de al patrulea loc in cadrul Play Off-ului Ligii a 4-a, precum si jocurile din Play Off sa se desfasoare numai daca se vor putea juca fara masuri suplimentare...") si consultarea cu cele cinci cluburi implicate, se hotaraste inghetarea editiei de campionat 2019-2020 a Ligii a 4-a si desemnarea primei echipe clasate, dupa cele 18 etape jucate, CSA Steaua Bucuresti, campioana municipala si participanta la barajul organizat de Federatia Romana de Fotbal pentru promovarea in editia 2020-2021 a Ligii a 3-a.

2. Omologheaza clasamentul Ligii a 4-a, edita 2019-2020, intocmai cum acesta este stabilit dupa disputarea a 18 etape, cu mentiunea ca nicio echipa nu va retrograda in editia 2020-2021 a Ligii a 5-a (Anexa 1).

3. Avand in vedere evolutia pandemiei si masurile de restrictie implementate in domeniul sportiv, s-a hotarat anularea editiei I a Trofeului „AMFB".

4. Incepand cu 15 iulie a.c., se va relua programul cu publicul la sediul Asociatiei, cu respectarea prevederilor pentru spatiile inchise.", se arată în comunicatul AMFB, postat pe site-ul oficial.

