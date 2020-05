Ştefan Jicol a câştigat concursul de director general de politici publice al Guvernului şi a renunţat la funcţiile politice

Fostul liberal Ștefan Jicol a fost doar o sută de zile un consilier al premierului Ludovic Orban pe politici publice și inteligență artificială, demisionând discret pe 11 mai 2020.

Fostul consilier s-a ocupat de reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, modificând organigrama cu cele peste o mie de posturi, integrând și tot personalul mai multor foste ministere desființate de Ordonanța 68/2019 fără să dea afară nici măcar un angajat, ceea ce i-a adus o simpatie imensă din partea tuturor funcționarilor guvernamentali.

Ștefan Jicol , în plină pandemie Covid-19, a finalizat în paralel și digitalizarea ședințelor de guvern, a reactivat proiecte europene pe administrație, fiind și președinte al Comitetului de Monitorizare al controlului intern managerial pentru autoritățile publice pe toată țara.

"Desigur, reușita s-a datorat și celor o sută de zile active în bucătăria complexă a politicilor publice guvernamentale supuse rigorilor Uniunii Europene.

Dar iată că ocuparea postului înalt, ca reușită a unui vechi liberal , deși ar fi trebuit , nu este chiar deloc de fală partidului. Asta pentru că fostul simbol al liberalilor nu mai este azi la PNL , ci e doar un funcționar public cu totale interdicții politice. Concret, PNL, orbit de succesul copilului său teribil, l-a scăpat pe abilul Ștefan Jicol printre degete. Fostul consilier intrând în concurs fără voia partidului. Ultimul vechi liberal, retras din aparatul politic la vatra protectivă a funcționarului public, susține însă că nu renunță la proiectele sale cu implementarea inteligenței artificiale și a realității augumentate în programele guvernamentale pe care chiar direcția condusă de acesta le poate dezvolta.

Ce-i cert, exact pentru aceste proiecte futuriste Comisia Europeană alocă fonduri fabuloase de zeci de miliarde de euro pe an pe care România încă nu le accesează pentru că nu știe nimeni aici cum s-o facă. Are sens logic ca exact aceasta să fie miza reală pentru care Stefan Jicol a renunțat după 30 de ani atât la PNL cât și la demnitățile oferite de partid. Poziția de director general pe politici publice îi deschide acum larg oportunitatea accesării acestor fonduri și dezvoltarea de proiecte fără a mai fi sub puterea vreunui partid politic", au declarat sursele citate.

