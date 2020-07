Ştefan Mandachi: "E mai mare pericolul în autobuz decât în restaurant. Nu înţeleg de ce suntem discriminaţi"

"Eu am facut o postare succinta pentru ca mai multe publicatii m-au intrebat care sunt pierderile. Eu am pierderi de 5 milioane de euro pe retea, turismul in Suceva a crapat si nu inteleg de ce noi din industria Horeca suntem cel mai mare pericol.

E mai mare pericolul in autobuz decat in restaurant. Eu am investit 500 de mii de euro din 15 mai, dar i-am investit degeaba, ca nu ni s-a spus nimic.

Nu am nici o explicatie rationala, pentru ca am restaurantele in zonele de food court si nu am posibilitatea sa deschid terase.

Angajatilor mei le-am spus din 15 mai ca mai dureaza putin si oamenii ma intreaba cand pot veni la munca si nu stiu ce sa le zic, pentru ca oamenii vor sa vina la munca.

Nu inteleg de ce suntem discriminati si, repet, in conditiile in care ne-am proteja foarte strict", a spus Ştefan Mandachi la România TV.