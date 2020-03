Ştefan Mandachi şi-a închis aproape toate restaurantele din cauza coronavirus. "Am rămas doar cu două"

În cadrul emisiunii "Punctul culminant", antreprenorul Ştefan Mandachi i-a spus jurnalistului Victor Ciutacu de ce a decis să vină în sprijinul medicilor care îi tratează pe bolnavii de coronavirus.

"Am vrut sa ofer aceste spaţii doar către personalul medical, dar astăzi am primit în jur de 40 de telefoane şi de la reprezentanţii Poliţiei şi de la reprezentanţii SMURD-ului şi de la pompieri care mi-au spus că ar vrea şi ei un număr de camere. Acesta este motivul pentru care am şi la dispoziţia poliţiştilor, jandarmilor şi la dispoziţie oricăror cadre militare posibilitatea de se caza în hotelul meu", a declarat Ştefan Mandachi, la România TV.

Mandachi a explicat că îşi pune hotelul la "dispoziţia medicilor, asistenţilor, voluntarilor care sunt în spitale şi chiar a farmaciştilor".

"Aceste cadre medicale nu sunt infectate cu coronavirus, dar au tengenţe cu oameni care, mulţi dintre ei nu recunosc. Astăzi m-am pus în pielea unui doctor sau a unui poliţist care alergă pe stradă după invidizi care nu recunosc că au venit din Italia sau că sunt suspecţi de coronavirus. E un act de eroism

"Oricum, hotelul era gol. Ăsta e motivul pentru care îl pun la dispoziţia lor. Atenţie! O facem gratuit. Nu primim niciun fel de subvenţie de la stat pentru carantină. Noi îl dăm gratuit, nu pe subvenţie", a explicat Mandachi.

Antreprenorul sucevean a explicat că are 1.000 de angajaţi şi că după decretarea stării de urgenţă a rămas doar cu două restaurante deschise - unul la Timişoara şi un altul la Suceava.

"Vom vedea cum decurg lucrurile pentru că industria HORECA e cea mai zguduită. Am închis un restaurant în Bulgaria acum. Am rămas din 54 de restaurante cu vreo două locaţii din care putem să facem livrări.

Avem 95 la sută din restaurante în cadrul mall-urilor. Am spus că dacă se opreşte consumul, vom intra în faliment. Ulterior, am spus că trebuie să închidem mall-urile pentru că ne putem contamina şi nu avem de ales. Mai bine să se termine toată nebunia asta decât să prelungim agonia la nesfârşit.