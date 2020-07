Ştefan Mandachi: "O să vă dezvălui un secret împovărător. Am fost la masaj erotic"

Recent, a făcut o postare pe reţelele de socializare, unde le-a dezvăluit fanilor că a filmat o secvență din film la un salon de masaj erotic.

"Și a sosit momentul să vă dezvălui un secret împovărător, o taină la care sunt convins că nimeni nu se aștepta... Știu că sunt un porc cu sârmă-n nas dar misterul trebuie descâlcit: AM FOST LA MASAJ EROTIC... (dacă mă certați, să știți că nu mai fac) Dacă mi-a plăcut? Uitați-vă la privirea mea!

Mă iertați, da?



Doamnelor și domnișoarelor, știu că soții voștri trec pe trotuarul celălalt când sus e scris pe panou ”masaj erotic”. Sau și mai grav, ”streaptease- night club”. Logodnicii dvs. sunt scârbiți de imoralitatea lăcașului și de goliciunea femeilor de acolo (până dau nas în nas cu ele acolo, le consideră nu femei, ci creaturi inumane). Stați liniștite, eu sunt doar excepția, bărbații voștri sunt regula. Exaaact: voi sunteți TOTUL, ABSOLUTUL, PREAPLINUL pentru ei.



Și acum să vă lămuresc, să-mi fie cu iertare, ce-am căutat acolo! Sper că nu v-ați gândit la prostii... Am fost cu munca, domle! :(( Da... cu munca de jos... Am filmat pentru documentarul nostru 30/15. Patronul de acolo, un tip curajos, a suspendat anul trecut, pentru 15 minute activitatea la masaj, în semn de protest pentru că nu avem autostrăzi. Corect gest! Fetele le-au zis clienților, citez exact din documentar: ”te superi, nu te superi, noi protestăm 15 minute”... (sper că mai apoi le-a trecut șucăreala masculilor alfa)

O clipăăă! Înainte să mă certați și să-mi dați unfollow, dați like la 30/15

Comentarii plăcute!



p.s.: tot personalul a fost impecabil, s-a dat bon fiscal la consumație, fetele sociabile și frumoase! Tchus!



p.s.2: nu vă uitați la cablul de deasupra logo-ului unde scrie ”15 minute” :))", a scris Ştefan Mandachi pe pagina sa de Facebook.

Documentarul “30 de ani și 15 minute”, regizat și produs de Ștefan Mandachi

Filmul prezintă imaginea unei Românii clădite din promisiuni deșarte, a unei țări fără autostrăzi, în care, anual mor peste 2.000 de oamenii în accidente rutiere.

Un documentar ce se vrea a fi un strigăt de disperare și, totodată, un semnal de alarma pentru toate tensiunile, nervii, frustrările, frica accidentării și până la urma a morții pe care o simt șoferii în lipsa unei infrastructuri, care să le dea siguranță și încredere.

Filmul va fi proiectat în prezența autorului – Ștefan Mandachi:“Pentru mine este extraordinar! TIFF este, în opinia mea, unul dintre cele mai valoroase festivaluri de film din Europa. Proiecția va avea loc în aer liber, în localitatea Vlaha, sâmbătă, 8 august 2020. Pentru întreaga echipă a filmului , faptul că avem premiera la TIFF (festival de calibru mondial) este o recunoaștere uriașă a muncii colosale pe care am depus-o”.