Stenograme INCENDIARE. Cum cerea ministrul Cuc directorului Tarom lista cu numele parlamentarilor din avioane

Potrivit stenogramelor publicate de Vitalie Cojocari, ministrul Transporturilor a cerut lista cu numele parlamentarilor care se aflau în aeronave în ziua moţiunii.

"10 octombrie, ora 09.00

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor:

Mai uitați-va pe SATU mare

Dacă a plecat vreunul

Mădălina Mezei, directorul Tarom:

Buna dimineața

Da 1

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor:

Cine?

Mădălina Mezei, directorul Tarom:

Petretchi

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor:

Ok

Aștept numele

Celei care v-a sunat

Sau după veniți sa îmi Spune-ți

Mădălina Mezei, directorul Tarom:

Mă chemați Dvs

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor:

Da"

Mădălina Mezei, fostul director general al Tarom, a declarat vineri că Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, i-a cerut să anuleze curse interne pentru ca anumiţi parlamentari asă nu ajungă să voteze moţiunea de cenzură. De asemenea, ea a precizat că solicitarea de a se prezenta la DNA vizează Ministerul Transporturilor şi acuzaţii de abuz în serviciu, calitatea sa fiind de martor.

"Domnul ministru m-a chemat la dumnealui în birou cu două zile înainte de moțiune să-mi spună că trebuie să anulăm niște curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor. I-am spus că nu e posibil pentru că nu suntem o companie de sclavi, ci de oameni liberi. Inițial era vorba de 5 zboruri: Timișoara (două), Baia Mare, Oradea, Satu Mare. Mi-a cerut să identific senatorii și deputații aflați la bord, i-am arătat, apoi a spus că mă contactează. (...) A doua zi m-a chemat și mi-a spus că trebuie să amânăm o cursă și i-am spus că nu stă în puterea mea. (...) Mi-a spus că dacă nu pot, să opresc tehnic. Cum aș putea să-i spun directorului tehnic să saboteze compania? I-am spus că nu pot face asta, apoi am plecat. Am contactat serviciul de planificare a zborurilor aeronavelor, m-am asigurat că nu sunt întârzieri pe cursele de Baia Mare și Satu Mare. Am sunat directorul tehnic și comandantul cursei, pe care am încercat să-l previn că dacă acționează în sensul ăsta va răspunde", a declarat Mădălin Mezei.

Scandalul TAROM ajunge la DNA. Mădălina Mezei: Ministrul m-a chemat în birou înainte de moţiune şi mi-a cerut să anulăm 5 curse interne

Răzvan Cuc a acuzat-o, în replică, pe Mădălina Mezei că dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese.

"Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine TAROM şi degringoladă printre angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni: incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. În toată această perioadă am preferat să-mi iau informaţiile de la alte persoane din companie pentru a fi informaţi cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propiriile minciuni – a zis prima dată că este vorba despre anulări de curse, apoi de reţineri la sol, că este vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum că decizia CA a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o, pentru că, astfel, am scos compania din ghearele influenţei PNL. Doamna Mezei uită că cei din familia ei au dorit pentru ei funcţii de conducere", a explicat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc, despre fostul director Tarom: Dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese