Răzvan Cuc, despre fostul director Tarom: Dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese

Ministrul Cuc susţine că fostul director Tarom este aservită unor grupuri de interese şi o acuză că se încurcă în minciuni.

"Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine TAROM şi degringoladă printre angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni: incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. În toată această perioadă am preferat să-mi iau informaţiile de la alte persoane din companie pentru a fi informaţi cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propiriile minciuni – a zis prima dată că este vorba despre anulări de curse, apoi de reţineri la sol, că este vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum că decizia CA a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o, pentru că, astfel, am scos compania din ghearele influenţei PNL. Doamna Mezei uită că cei din familia ei au dorit pentru ei funcţii de conducere", a explicat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc mai spune că nu i-a cerut niciodată să ţină avionele la sol.

"Cum puteam eu să opresc la sol cinci tipuri de aeronave? Era imposibil. (...) Principala ei ocupaţie a fost să mărească salariile membrilor familiei ei. (...) Nu i-am cerut să ţină avioane la sol. Nu aveam cum să sabotez eu zborurile Tarom. (...) Zvonul acesta, cu reţinerea avioanelor la sol, a apărut de la începutul săptămânii", a spus Cuc.

De asemenea, Viorica Dăncilă a anunţat că vrea să afle adevărul din această situaţie şi că va fi neiertătoare în a lua măsuri.

"Am trimis Corpul de Control atât la Tarom, cât şi la Ministerul Transporturilor. Pe mine mă interesează adevărul, mă interesează lucrurile reale pentru a lua măsuri şi vă garantez că în momentul în care am să am această dovadă a unei greşeli din partea unuia sau altuia voi fi neiertătoare în a lua măsuri", a spus Dăncilă.

Mădălina Mezei, fostul director general al Tarom, a declarat că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc i-a cerut să anuleze anumite curse interne pentru a-i împiedica pe unii parlamentari să ajungă la Bucureşti pentru a vota moţiunea de cenzură.

"Domnul ministru m-a chemat în birou, cu două zile înainte, ca să-mi spună să trebuie să anulăm nişe curse interne, ca să oprim accesul parlamentarilor la votarea moţunii de cenzură. Am spus că aşa ceva este impoibil, pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi, aceşti piloţi – indifferent ce le-aş fi spus eu – nu ar fi făcut niocdată aşa ceva. Evident, eu nu aş fi putut să cer aşa ceva suboedonaţilor companiei. Iniţial era vorba despre cinci zboruri, Timişoara – două zboruri, Oradea, Satu Mare, Baia Mare. Mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii şi deputaii aflaţi la bord, I-am arătat, după care a zis că mă contactează a doua zi să-mi spună finalul deciziei", a povestit Mădălina Mezei.

Scandalul TAROM ajunge la DNA. Mădălina Mezei: Ministrul m-a chemat în birou înainte de moţiune şi mi-a cerut să anulăm 5 curse interne