Scandalul TAROM ajunge la DNA. Mădălina Mezei: Ministrul m-a chemat în birou înainte de moţiune şi mi-a cerut să anulăm 5 curse interne

Mădălina Mezei a declarat că a fost chemată luni dimineaţa la DNA, în calitate de martor, după ce aceasta l-a acuzat pe ministrul interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc, că în ziua moţiunii de cenzură i-a cerut să reţină aeronave la sol.

"Domnul ministru m-a chemat la dumnealui în birou cu două zile înainte de moțiune să-mi spună că trebuie să anulăm niște curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor. I-am spus că nu e posibil pentru că nu suntem o companie de sclavi, ci de oameni liberi. Inițial era vorba de 5 zboruri: Timișoara (două), Baia Mare, Oradea, Satu Mare. Mi-a cerut să identific senatorii și deputații aflați la bord, i-am arătat, apoi a spus că mă contactează. (...) A doua zi m-a chemat și mi-a spus că trebuie să amânăm o cursă și i-am spus că nu stă în puterea mea. (...) Mi-a spus că dacă nu pot, să opresc tehnic. Cum aș putea să-i spun directorului tehnic să saboteze compania? I-am spus că nu pot face asta, apoi am plecat. Am contactat serviciul de planificare a zborurilor aeronavelor, m-am asigurat că nu sunt întârzieri pe cursele de Baia Mare și Satu Mare. Am sunat directorul tehnic și comandantul cursei, pe care am încercat să-l previn că dacă acționează în sensul ăsta va răspunde", a declarat Mădălin Mezei într-o conferinţă de presă.

Conform fostului director Tarom, a doua zi,Cuc i-a cerut să anuleze una dintre curse şi să procedeze în sensul acesta. "I-am spus că, din păcate, nu stă în puterea mea. Apoi mi-a spus dacă nu pot să-l opresc tehnic şi am spus că am venit să restructurez compania, cum aş putea chiar eu, managerul general, să spun directorului tehnic să saboteze propria operare. Am refuzat şi dumnealui a încercat să găsească alte soluţii”, a susţinut Mădălina Mezei.

Ea aprecizat că a cotactat serviciul care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor, a sunat directorul operaţional - prezent şi el la conferinţa de presă - l-a rugat să nu aibă nici cea mai mică întârziere. "Am sunat directorul tehnic şi i-am spus să aibă grijă să nu se întâmpe nimic de genul acesta şi am sunat şi comandantul cursei pe care am încercat să-l previn că, dacă cumva va proceda în sensul de genul acesta, toată lumea ştie şi va fi direct responsabil că este o decizie în defavoarea companiei”, a explicat fostul director. În legăturăcu citarea sa la DNA, ea a declarat că a fost invitată în calitate de martor pentru un dosar având legătură cu Ministerul Transporturilor şi care are în vedere abuzul în serviciu. Mezei a spus că, în 20 iunie, început mandatul de director general TAROM, în vederea eficientizării după un plan coerent, că a început foarte bine relaţia de colaborare cu Cuc, care i-a spus: ”Eu vreau să salvez TAROM şi mă bazez pe dumneavoastră” ”Ultimul meu scop este să fac un scandal mediatic din Compania Tarom”, a ţinut să precizeze Mădălina Mezei.

Şi ministrul Răzvan Cuc a anunţat că va face declaraţii de presă pe această temă la ora 17.

Scandalul "TAROM" a izbucnit după ce Mădălina Mezei, directorul demis de la TAROM, a declarat pentru Hotnews.ro că Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să țină la sol mai multe aeronave Tarom în ziua votului pe moțiunea de cenzură pentru a împiedica parlamentarii din teritoriu să ajungă la Parlament.

„Este adevărat. Mi-a cerut să țin avioanele la sol. Mi-a zis să nu vină lumea la moțiune, să inventez probleme tehnice”, a declarat pentru HotNews.ro Mădălina Mezei.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a respins acuzaţiile. Răzvan Cuc spune că revocarea Mădălinei Mezei nu are legătură cu moţiunea de cenzură, ci cu neîndeplinirea obiectivelor contractuale.

În urma declaraţiilor celor doi, premierul Viorica Dăncilă a dispus Corpului de Control al Prim-Ministrului începerea unei acțiuni de control la Ministerul Transporturilor și la Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A., în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.