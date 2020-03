STIMULENT DE INSERŢIE 2020. Ce se întâmplă cu sumele plătite de stat

Stimulentele de inserţie pentru creşterea copilului plătite în luna ianuarie 2020 au totalizat 57,04 milioane de lei, suma medie acordată fiind de 625,60 de lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În luna ianuarie, erau înregistraţi 91.176 beneficiari ai stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului, cei mai mulţi fiind în Bucureşti - 13.133 şi în judeţele Cluj - 4.245, Timiş - 4.025 şi Iaşi - 3.703.

În ceea ce priveşte situaţia beneficiarilor suspendaţi de la plată în luna ianuarie, numărul acestora a fost de 4.555, cei mai mulţi înregistrându-se în Bucureşti - 393 persoane şi în judeţele Cluj - 315, Braşov - 311 şi Argeş - 275.

Ce este stimulentul de insertie

Stimulentul de insertie este o suma lunara de care pot beneficia parintii care decid sa revina la munca inainte de terminarea concediului pentru cresterea copilului. Cadrul legislativ prin care este reglementat acest stimulent este Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, denumita in continuare “OUG 111/2010”.

Cine sunt beneficiarii stimulentului

Conform Ordonantei, poate beneficia de stimulent oricare dintre cei doi parinti care se afla in concediul pentru cresterea copilului. Concediul poate dura cel mult pana cand copilul implineste varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul unui copil cu handicap. Stimulentul se poate acorda pana ce copilul implineste varsta de 3 ani, respectiv 4 ani pentru copilul cu handicap.

Masura stimulentului de insertie poate fi solicitata de un parinte pentru fiecare copil pentru care ar putea beneficia/a beneficiat de concediul pentru cresterea si ingrijirea copilului.

Precizari

Daca beneficiarul stimulentului obtine venituri supuse impozitului pe venit cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de doi ani, respectiv trei ani, atunci acordarea stimulentului se prelungeste pana ce copilul implineste varsta de trei ani, respectiv patru ani (in cazul copilului cu handicap).

De asemenea, conform articolului 25 al OUG nr. 111/2010, angajatorul nu poate concedia angajatul care beneficiaza de stimulentul de insertie. Desigur, prevederea nu se aplica in cazul falimentului angajatorului sau daca acesta trece printr-o reorganizare judiciara.

Ce valoare are stimulentul de insertie

Incepand cu luna aprilie a anului 2017 s-a stabilit, prin modificarea adusa articolului 7 al OUG nr. 111/2010, ca valoarea stimulentului de insertie sa fie de 650 de lei.

Atentie insa, deoarece stimulentul de insertie nu se cumuleaza cu indemnizatia de crestere a copilului. Mai mult, parintele care se intoarce la munca si doreste sa beneficieze de stimulent trebuie sa ceara in mod explicit acodarea sa, prin reluarea documentatiei si depunerea acesteia la agentia pentru plati si inspectie sociala.

Practic, odata ce incepi sa beneficiezi de stimulentul de insertie, incetezi in mod automat sa beneficiezi si de indemnizatia de crestere a copilului.

Acte necesare obtinerii stimulentului de insertie

Asa cum am precizat, stimulentul de insertie nu se ofera „din oficiu”, precum indemnizatia de crestere a copilului, ci la cererea beneficiarului. Pentru obtinerea acestui beneficiu, trebuie sa depui o cerere, insotita de urmatoarele documente:

actele de identitate ale ambilor parinti (copii si originale)

certificatul de nastere pentru care este cerut stimulentul (copie si original)

certificatele de nastere ale celorlalti copii aflati in intretinerea solicitantului (copii si originale)

certificatul de casatorie (copie si original), daca este cazul

in cazul copiilor adoptati sau in plasament, e nevoie de actele care dovedesc calitatea solicitantului si relatia pe care acesta o are cu copilul pentru care solicita stimulentul

adeverinta de venit

dovada reluarii activitatii (din partea angajatorului)

actele care dovedesc ca, in ultimii doi ani dinainte de data nasterii copilului, solicitantul a realizat un venit impozabil de cel putin 12 luni

Poti depunde cererea si actele intr-un dosar cu sina, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti in raza careia ai domiciliul sau resedinta sau la agentiile de pentru plati si inspectie sociala.

De cand poti incepe sa beneficiezi de stimulentul de insertie

Dreptul la stimulentul de insertie poate fi obtinut in intervale de timp diferite, in functie de situatia solicitantului. In continuare, sunt exemplificate aceste posibile situatii:

Solicitantul are dreptul la stimulentul de inserite incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana isi reia activitatea profesionala dupa concediul de crestere a copilului si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.

Solicitantul are dreptul la stimulentul de insertie incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul in care nu indeplineste conditiile necesare pentru acordarea concediului de crestere a copilului si a indemnizatiei aferente.

Solicitantul are dreptul la stimulentul de insertie incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului.

Pentru a obtine stimulentul de insertie cat mai repede, incearca sa pregatesti din timp documentele necesare si sa le depui, impreuna cu cererea, in termenul cerut.

Care sunt cazurile in care inceteaza plata stimulentului de insertie

Conform articolului 17 din OUG 111/2010, dreptul la stimulentul de instertie inceteaza in ziua urmatoare celei in care:

copilul implineste varsta limita pentru acordarea stimulentului

beneficiarul nu mai realizeaza venituri supuse impozitului si nu se mai afla in concediul pentru cresterea copilului

are loc decesul copilului

beneficiarul decade din drepturile parintesti

beneficiarul nu mai indeplineste drepturile de a tine copilul in adoptie sau plasament

beneficiarul executa o pedeapsa cu inchisoarea sau este in arest preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile

copilul este abandonat

are loc decesul beneficiarului

De asemenea, solicitarea concediului pentru cresterea copilului duce la suspendarea dreptului la stimulentul de insertie.