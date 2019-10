Stolojan trage un semnal de alarmă: Mărirea punctului de pensie nu are acoperire şi nu se justifică VIDEO

"PSD aceasta alianta de la guvernare a prevazut cresterea punctului de pensie de la 1265 de lei la 1775 de lei, care inseamna 40%, asta a fost o fortare care nu isi are acoperire nici in cresterea PIB, nici in cresterea fortei economiei de anul viitor si nu are justificare nici in cersterea salariului, daca cresc salariile creste fondul de pensii ca se plica cotele pentru asigurarile sociale la un salariu mai mare.

Daca prevezi cestere de 40% la pensii iti pui problema de unde vin, si nu vin decat reducand cheltuieli, nu vorbim de cersterea de 40% ci ce se intampla cu bugetul pe anul viitor si guvernarea a lansat indicatori in functie de care sa gandeasca bugetele locale si au prevazut crestere economica de peste 5% ceea ce e greu de crezut ca se va realiza", a declarat Stolojan la România TV.