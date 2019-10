Articol publicat in: Economie

Stop Contrabanda: Creştere de 60% pentru capturile de ţigarete de contrabandă în primele 9 luni ale lui 2019

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net În primele nouă luni ale lui 2019 autoritățile române au capturat peste 110 de milioane de țigarete de contrabandă, cu aproape 60% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea totală pe piața neagră a țigaretelor confiscate în primele nouă luni ale anului de către autoritățile române se ridică la peste 56 de milioane de lei. Eforturile autorităților și industriei de tutun au condus atât la o reducere a consumului de produse ilegale cât și la încasări mai mari la bugetul de stat. Contribuția la bugetul de stat a celei mai mari companii de pe piața tutunului din România, British American Tobacco, a crescut cu 15% în primele 9 luni ale lui 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind pragul de 5 miliarde de lei doar din accize într-un interval de 9 luni. "România a înregistrat anul acesta cel mai mic nivel al contrabandei cu țigarete din ultimii șase ani, dar chiar și așa suntem departe de media europeană. Această tendință cu efecte pozitive pentru societate poate fi răsturnată rapid prin introducerea unor măsuri extreme precum interzicerea expunerii țigărilor legale la comercianții corecți și introducerea unei noi taxe asupra produselor din tutun, așa cum propune o inițiativă legislativă concepută de aparatul de lobby anti-tutun", a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco, Aria Europa Centrală și de Sud. Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în iulie la 13,7% din totalul consumului, conform ultimului studiu Novel Research. Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României pot fi consultate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă British American Tobacco care are scopul de a veni în sprijinul autorităților prin centralizarea capturilor din întreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Direcția Generală a Vămilor. DESPRE CONTRABANDA CU ŢIGĂRI ÎN ROMÂNIA România are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din Europa de Est.

România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la 6 ori mai mic.

Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu peste 650 milioane de euro (aproximativ 3 miliarde de lei)

Fiecare container de țigări ilegale înseamnă 1 milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste. loading...

