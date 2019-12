Strănepoata lui Avram Iancu a ajuns pe străzi. A fost medicul lotului de gimnastică, dată afară când Bela Karoly a fugit în SUA

Liliana Rodica Trif o bătrână care de mai bine de un an doarme pe străzi în Cluj Napoca, a fost descoperită de Gazeta de Cluj. Femeia se prezintă a fi strănepoata lui Avram Iancu, fost medic, iar acum, la bătrânețe a ajuns să se lupte în instanță pentru a-și recupera locuința.

Liliana Rodica Trif spune că mama sa a fost psiholog, iar tatăl a fost ani de zile președintele Tribunalului Cluj, fiind și consilier la Curtea de Apel Cluj, însă la un moment dat a fost retrogradat la funcţia de contabil de bancă pentru că a refuzat să intre în partid şi să facă politică.

Liliana Trif spune că, la rândul ei, a refuzat să intre în partid, astfel că a ajuns să locuiască la Deva unde a stat până în 1982, când a fugit Bela Karoly în America. În acea perioadă, Liliana Trif era medic al lotului școlii de gimnastică a României. După fuga antrenorului Bela Karoly, Liliana Trif a trebuit să se întoarcă la Cluj, unde a locuit într-o casă naționalizată, la o doamnă, pe care spune că a îngrijit-o pânî când aceasta a murit. În urmă cu câțiva ani, fostul medic a fost data în judecată de un urmaș al foștilor propietari și, într-un final, a fost evacuată din casă. "Într-o dimineață a sunat cineva la ușă: era executorul și vreo zece oameni care spuneau că mă evacuează, fără să mă înștiințeze în prealabil. M-au scos de acolo cu o plasă în mână în care aveam mâncare. M-au dat afară!", povestește Liliana Trif.

Liliana Trif, strănepoata lui avram Iancu, locuiește pe străzi: "Asta e România"

Bătrâna a fost descoperită pe străzi de jurnaliștii de la Gazeta de Cluj, iar povestea ei i-a impresionat. A ajuns să locuiască și în stradă și spune dezamăgită că "asta e România!". "Am două facultăți terminate cu 10 și am ajuns în stradă, iar un plutonier cu șapte clase ia într-o lună pensie cât iau eu în jumătate de an", mai spune femeia, care pe perioada iernii, după ce povestea ei a apărut în presa locală, a fost găzduită de o "doamnă cu suflet mare".