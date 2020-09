STUDIUL care schimbă tot ce credeam despre câini! Înţeleg limbajul uman la fel ca noi şi se dezvoltă mult mai repede decât oamenii

Un studiu publicat în luna iulie a scos la iveală faptul că "cei mai buni prieteni ai omului" înţeleg limbajul uman în acelaşi fel ca oamenii.

Când oamenii aud pe cineva vorbind, analizează cele spuse pe două planuri: prima dată, emisfera dreaptă a creierului percepe tonul comunicării, apoi emisfera stângă analizează sensul cuvintelor. Un studiu din 2014 arăta că la fel funcţionează şi creierul câinilor, împărţind "munca" creierului între aceleaşi două emisfere, dar nu a putut stabili dacă ordinea este aceeaşi sau este inversată.

Totuşi, cel mai recent studiu a stabilit că procesul de analiză al comunicării verbale se face în aceeaşi ordine şi la câini, ceea ce înseamnă că înţeleg exact la fel limbajul uman, doar că au un "vocabular" mult inferior. Studiul a fost desfăşurat pe doisprezece câini, şase Collie, cinci Golden Retrievers şi un Ciobănesc German.

De asemenea, un alt studiu a demonstrat că ideea conform căreia un an din viaţa unui câine este echivalentul a şapte ani umani nu este tocmai adevărată. Câinii, mai exact celulele lor, se dezvoltă mult mai repede în primul an de viaţă, astfel că un câine de un an este aproximativ la nivelul unui om de 30 de ani. Dar procesul de îmbătrânire este apoi mult mai lent, astfel încât câinii trăiesc în medie 12 ani, ceea ce este echivalentul unui om de 70 de ani. Deşi raportul de vârstă la sfârşitul vieţii este apropiat de acela de 1/7, acesta nu este corect şi în cazul unui câine de doi ani, care are nivelul de dezvoltare al unui om de aproximativ 40 de ani.

Citeşte şi: Un blogger celebru a murit la doar 17 ani. Vedeta tocmai îşi lansase propria linie de haine