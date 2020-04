SUA, acuzate de "piraterie". Ar fi deturnat un transport de 200.000 de măşti de protecţie destinate Germaniei

Aproximativ 200.000 de măşti N95 au fost deturnate către Statele Unite în timp ce erau transferate între avioane în Thailanda, potrivit autorităţilor de la Berlin, care afirmă că au comandat măştile pentru poliţişti.



Andreas Geisel, ministrul de stat al Internelor din Berlin, a descris acţiunea ca fiind ”un act de piraterie modernă” şi a cerut Guvernului german să solicite Washingtonului să se conformeze regulilor comerţului internaţional.



„Aceasta nu este o manieră de a trata partenerii transatlantici. (...) Chiar şi în perioade de criză la nivel global, nu ar trebui utilizate metode demne de Vestul sălbatic”, a declarat el.



Partea germană susţine că măştile au fost făcute de un producător chinez pentru compania americană 3M, dar firma a emis vineri un comunicat afirmând că nu are dovezi privind confiscarea unor produse ale sale şi nu are nicio comandă de măşti din China pentru Poliţia din Berlin.



Valérie Pécresse, preşedinte al regiunii Île-de-France, care include Parisul, a descris cursa pentru obţinerea de măşti medicale de protecţie ca pe o ”vânătoare de comori”.



„Am găsit un stoc de măşti disponibil şi americanii - nu mă refer la Guvernul american - dar americanii au supralicitat. (...) Au oferit un preţ triplu şi plata în avans. Eu nu pot face aşa ceva. Cheltui banii contribuabililor şi pot plăti doar la livrare, după ce am verificat calitatea produselor”, a declarat ea pentru BFMTV.

Trump spune autorităţile au primit 200.000 de măşti N95, 135.000 de măşti chirurgicale şi 600.000 de mănuşi



Potrivit BBC, companiei care face măştile chirurgicale, 3M, i s-a interzis să exporte produse medicale în baza unei legi din timpul Războiului coreean, invocată de preşedintele Donald Trump.



Vineri, preşedintele a cerut firmelor americane să furnizeze mai multe materiale sanitare pentru a răspunde cererii interne. Trump a declarat, la briefingul zilnic pe tema pandemiei de coronavirus, că autorităţile au luat în custodie 200.000 de măşti N95, 135.000 de măşti chirurgicale şi 600.000 de mănuşi.



El nu a precizat cum au ajuns acestea în posesia SUA.