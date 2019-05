SUA au pus sub sechestru o navă-cargo din Coreea de Nord care transporta cărbune, încălcând sancţiunile

Decizia va creşte, cel mai probabil, tensiunile dintre cele două ţări, în contextul în care încercările Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord să renunţe la programul său nuclear au eşuat, în urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump şi Kim Jong-un.

Nava pusă sub sechestru a fost „utilizată pentru a transporta în mod ilicit cărbune din Coreea de Nord şi pentru a livra utilaje grele acestei ţări”, a anunţat Departamentul de Justiţie. „Acest tip de comportament încalcă legile Statelor Unite, dar şi rezoluţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite”, a adăugat instituţia.



Potrivit informaţiilor prezentate, nu este clar momentul în care această navă a fost pusă sub sechestru, însă un mandat în acest sens a fost emis de către un judecător federal în iulie 2018 în urma unei plângeri depuse la o instanţă din New York. Potrivit acesteia, autorităţile din Indonezia au interceptat şi reţinut nava pe 2 aprilie 2018. Căpitanul nord-coreean al vasului a fost arestat şi acuzat de încălcarea legislaţiei indoneziene. Acesta a fost condamnat de un tribunal din Indonezia în noiembrie pentru „infracţiuni legate de documentele navei”.



Vasul a navigat între porturi din China şi Coreea de Nord, iar potrivit unui contract prezentat în instanţă, avea programată cel puţin o oprire într-un port din Rusia.



Într-un comunicat, Departamentul de Justiţie a declarat că această decizie este prima de acest tip şi face parte din campania Statelor Unite de a pune „presiune maximă” asupra Coreei de Nord.