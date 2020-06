Suberek de Dobrogea

Prima dată am mâncat șuberek la turcoaicele din Medgidia, prietenele soacrei mele.

Soacra mea, ardeleancă de fel, a facut schimb o multime de rețete cu prietenele ei și uite așa am învățat și eu de la ele cum se face șuberek, piperki și alte bunătăți turcești. Și ele au învățat să facă brânzoaice și plăcinta, însa asta este alta poveste.

Mod de preparare Suberek de Dobrogea

Pentru umplutură

Amestecam totul, se săreaza și se condimenteaza după gust. Se adauga si putina apa pentru a lega compozitia si pentru a se putea amesteca mai bine.

Pentru aluat

În faina cernută punem uleiul, oțetul și apa, și amestecam totul. Mai putem adăuga faina daca mai este necesar ca aluatul să se desprindă cu ușurință de pe maini.

Se imparte aluatul in doua parti egale, se formeaza o bagheta, care de portioneaza cu ajutorul cutitului in parti egale, cat sa iti incapa in palma si sa faci o mingiuta, pe care cu un sucitor infainat bine, o intinzi in foaie subtirica.

Pun compozitie de carne numai pe o jumatate de foaie, impaturesc cu cealalta jumatate, presez marginile cu degetele sau o furculita si la prajit cu ele! Copiii nu mai au rabdare sa se raceasca, ele ar trebui acoperite cu un capac de oala, lasate cateva minute pentru a se inmuia putin, dar sunt bune si asa fiebinti!

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: