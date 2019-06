SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2019 EDU.RO, capcanele primei probe. Când se anunţă BAREM ROMANA BAC 2019

SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2019 EDU.RO. Un număr de 136.087 de candidaţi (116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare) s-au înscris pentru a susţine prima sesiune a examenului de bacalaureat, ale cărei probe scrise vor începe luni cu Limba şi literatura română, informează vineri un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Examenul scris de Limba și literatura română din cadrul Bacalaureatului 2019 începe luni, 1 iulie, la ora 9:00, iar absolvenții claselor a XII-a au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele.

Examenul de Limba și literatura română este proba cu care absolvenții claselor a XII-a încep examenele scrise din cadrul Bacalaureatului 2019. Ce trebuie să repete, pe ultima sută de metri înainte de examenul la Română? Care sunt capcanele din subiectele de bacalaureat și ce strategii de evitare a greșelilor pot să adopte? Profesoarele Ecaterina Stanca și Iulia Pop, care predau Limba și literatura română la Colegiile Vianu și Sava din București, au alcătuit pentru Edupedu.ro câte un set de sfaturi pentru elevii care se pregătesc de examene.

La ce să fie atenți, atunci când primesc subiectele, când citesc cerințele și își structurează răspunsurile? Ce anume să recitească, în ultimele zile înainte de examenul la Limba română?

“Sfaturi generale: Gestionarea timpului trebuie să fie obiectivul principal al candidatului, care trebuie să aloce în mod adecvat un anumit număr de minute pentru înțelegerea textului, urmat de stabilirea mesajului global, al temei, al ideii ce se desprind din text pentru a se afla pe linia corectă de interpretare și decodare a sensurilor și pentru a răspunde celor cinci cerințe de la Subiectul I.

Răspunsurile trebuie să fie la obiect, fără a divaga de la ceea ce se cere. Sensul din text al unei expresii sau secvențe trebuie să fie explicat contextual, nu în sensul lui general.

Când se cere viziunea scriitorului respectiv asupra unei problematici, se recitește cu atenție textul și se sintetizează în ce constă aceasta.

Elevii trebuie să se raporteze mereu la text și apoi la orizontul lor cultural care ar putea sprijini ideea respectivă.

La punctul 2B: Înainte de a parcurge un text, este recomandabil să fixăm câteva caracteristici formale: titlul (care poate trimite la mesaj), autorul (cunoscut sau necunoscut), locul lui în contextul culturii române, legătura dintre primele și ultimele rânduri, ideea generală ce se desprinde din întregul text, mesajul global transmis, un proces orientat spre construcția sensului global.

Înainte de a scrie, e necesar să se gândească la așezarea în pagină (să lase două degete pe margine și alineat), la caligrafia și corectitudinea textului.

Răspunsuri formulate în enunțuri, nu „telegrafic”, cu raportare la text în primul rând, folosirea altor informații fiind facultativă.

Elevul ar trebui să atingă cel puțin nivelul lectorului eficient, care surprinde într-un text nivelurile, modul de organizare și semnificațiile transmise.

Lucrarea trebuie să fie fără ștersături, scrisul să fie lizibil, cu formulări precise, exacte și expresive.

Sfaturi la Subiectul I:

Este recomandat să nu se dea răspunsuri bazate numai pe reproducerea ad litteram a cuvintelor autorului respectiv, ci să comenteze cu propriile cuvinte ce a vrut să comunice scriitorul. Este un tip de Bacalaureat ce urmărește în primul rând înțelegerea corectă și adecvată a textului.

Să nu scrie răspunsuri-șablon, ci să urmărească pe lângă înțelegerea corectă și pe cea nuanțată, interpetând afirmațiile și susținându-le cu elemente din propriul orizont cultural, care să dovedească un anumit nivel intelectual cu un limbaj clar, corect, precis, utilizând mijloace lingvistice admise de norma literară pentru exprimarea cu acuratețe a ideilor și conceptelor literare.

Despre textul argumentativ:

Textul argumentativ presupune respectarea unui anumit pattern:

O definire generală a problematicii respective, o introducere în tema respectivă (creația, jocul, iubirea, inteligența emoțională). Formularea ipotezei, a poziției personale în acea problematică. Enunțarea și dezvoltarea adecvată a două argumente pertinente în poziția adoptată. Formularea unei concluzii care să reia ideea centrală și argumentele în mod sintetic.

Este important să nu se uite utilizarea corectă a conectorilor în argumentare. E recomandabil să se întocmească un plan al textului argumentativ în care să se precizeze ipoteza, argumentele și concluzia (pe ciornă).

Se recitește textul la final. Elevii trebuie să fie atenți la așezarea în pagină, la exprimare, la evitarea repetițiilor, la ortografie, punctuație, la exprimarea clară, concisă și adecvată normelor limbii literare (nuanțată, expresivă elegantă), ori la respectarea numărului de cuvinte.

La punctul cinci, la argument, acesta trebuie susținut sau luat din text. Cel de-al doilea argument poate fi și din cultura generală sau din experiența culturală.

Sfaturi pentru Subiectul al II-lea:

Să repete pentru subiectul al II-lea: curente literare, genurile literare, perspectiva narativă, timpurile verbale, mijloace de caracterizare a personajului, trăsături de caracter, rolul modurilor de expunere (dialogul), explicarea figurilor de stil și identificarea lor, identificarea motivelor literare, trăsăturile nuvelei, romanului, basmului, identificarea figurilor de stil și a mijloacelor artistice, trăsăturile pașoptismului.

Recomand să se comenteze întregul text, chiar dacă se cer numai două trăsături, încadrând textul respectiv în curentul literar și în opera scriitorului (dacă este unul cunoscut), precizând importanța lui în contextul literaturii române.

Sfaturi pentru Subiectul al III-lea:

La Subiectul al III-lea ar fi bine să se realizeze o introducere în epoca și în curentul respectiv, reliefându-se importanța scriitorului și ce aduce acesta nou în literatura epocii contemporane lui.

La particularități ale unui text epic, liric sau dramatic, e indicat să se prezinte trăsăturile specifice pe niveluri. Spre exemplu, la genul epic se alege între temă, titlu, narator, perspectiva narativă (subiectivă ori obiectivă), construcția subiectului, planuri temporale și spațiale, conflicte, relația incipit-final, compoziția, structura, personajele (statut social, trăsătura dominantă, viziunea asupra lumii, tehnici ale analizei psihologice, mijloace de caracterizare), modalitățile narării, stilul și concluzia asupra originalității scriiturii și a autorului în epoca literară respectivă.

În final, se revizuiește totul confruntând cu ciorna pe care se notează în prealabil ce trebuie să cuprindă fiecare subiect (mai ales II și III). Elevii trebuie să fie atenți la exprimare, ortografie, punctuație, logica ideilor, respectarea numărului minim de cuvinte.”

Atenționările pe care profesoara Iulia Pop le aduce în atenția elevilor care se pregătesc de Bacalaureat pornesc de la modul în care este structurată programa de examen și continuă cu greșelile frecvente pe care le fac tinerii. Citește mai jos sfaturile profesoarei de Limba și literatura română de la Colegiul Național Sfântul Sava, trimise către Edupedu.ro:

“Programa este structurată pe trei paliere diferite:

1. Genuri și specii literare cu trăsăturile lor

2. Perioade și curente/direcții estetice

3. Lista scriitorilor canonici.

Nu este menționată nicio operă literară și nimic din ce nu e menționat în programă nu poate apărea în subiect.

Aici poate interveni și prima greșeală: alegerea unei opere în mod eronat pentru genul sau specia literară, pentru direcția estetică sau perioada istorică.

Așadar, candidații ar trebui să realizeze o schemă clară privind această încadrare. Este absolut necesară în ceea ce privește subiectul al III-lea, dar și în realizarea corectă a subiectului al II-lea.

O problemă pe care aș mai semnala-o este legată de structura textului argumentativ. Este absolut necesar și punctat ca cele două argumente să fie numite (să li se dea nume) în premisă sau la începutul fiecărui argument. Abia apoi vor fi dezvoltate.

O lectură atentă, eventual cu creionul în mână a subiectului elimină riscul unor astfel de greșeli

Nu mai menționez că lucrarea trebuie să aibă o limbă română clară, corectă. Eseurile pe care le au de realizat: cel argumentativ de la subiectul I punctul B, cel de la subiectul al II-lea și cel de la subiectul al III-lea ar trebui să întrunească toate calitățile stilurilor nonficționale: claritate, coerență, cursivitate, precizie, proprietate.

Lucrul acesta este valabil și pentru răspunsurile de la I. În plus, aici este importantă și concizia. Încadrarea în limita minimă de spațiu este absolut necesară”.

Subiecte ROMÂNĂ Bacalaureat 2019 Iată subiectele de la Bacalaureat 2019 Sesiunea Specială, proba scrisă la Limba și literatura română. Subiectele pentru profilul uman:

SUBIECTUL I (50 de puncte)

Citeste următorul fragment:

„Privirea lui albastră s-a oprit asupra ei. Fata se simțea parcă la capătul unei ascensiuni în care a rătăcit, a

bâjbâit, în întuneric și frig, în care parcă mai mult a coborât decât a urcat. Totul i-a fost potrivnic. Negură,

burniță, furtună și ploaie. Deodată un petic de cer senin: privirea lui Liviu Rebreanu.

În această lumină albăstrie, părul lui părea de argint. Vocea Iui caldă și gravă:

— Da, e o carte! Ai scris cu sinceritate, ai scris cu răbdare, cu simț de răspundere, așa cum se scrie o carte. Criticii o să-ți spună că ai talent. Eu îți spun că ești un scriitor. N-am notat ce e balast aici, în foile astea, nici ce e găunos. Dacă ai fost în stare să scrii tot ce e aici bun și valoros, ai să fii în stare să găsești și ce e inutil, plat. Ai să știi să scoți ce-i prolix*. Ai să adaugi ce-i lipsește. Ia-ți manuscrisul. Închide-l într-un sertar și scoate-l peste șase luni și mai lucrează câteva luni, poate un an. Mai ai de furcă...

— Un an?! a exclamat fata îngrozită.

Ochii i s-au umplut de lacrimi.

Liviu Rebreanu s-a sculat în picioare, înalt și puternic ca o statuie. În razele soarelui, părul îi lucea ca o cască de argint. Dar în ochii care au devenit cenușii se adunaseră norii.

— Cum? E prea mult? E prea mult un an? si vocea răsuna atât de puternic, de parcă se clătinau pereții și casa: Unsprezece ani am muncit la Ion, și voi? Voi sunteți grăbiți să vă apară poza în vitrină numaidecât. Nu

ajunge să ai talent, trebuie modestie, răbdare și muncă. Am crezut că le ai...

„Da! ar fi vrut să răspundă fata. Le-am avut, dar nu mai pot, am trăit destul, îmi ajunge. Am rezistat numai ca să termin cartea. Nu sunt grăbită să apară. Am vrut să știu că este o carte. Și s-o las în mâini bune. Mie îmi ajunge atât. Eu nu mai pot, nu mai pot. O copilărie grea, război, refugiu și tot ce a urmat. O lungă spovedanie, ca să acuz o lume, ca să justific un gest, gestul din urmă. Nu mai am nimic de spus. De obicei eroina moare în ultimele pagini, autorul rămâne. În cartea mea eroina vrea să trăiască. Vrea să lupte, autoarea vrea să moară.

Depune armele. E dreptul ei. E hotărâtă. Dar uite, i se mai cere un an. Ca și când ar fi nimica toată un an!"

Niciun cuvânt din toate astea n-a fost rostit. Au fost gândurile fetei. În fața ei se afla un stejar:

Liviu Rebreanu! Cum și-ar fi putut închipui el, care câștigase atâtea curse peste obstacole, lașitatea de a abandona lupta chiar la început, la prima carte? Fata era acum în picioare și lacrimile îi curgeau pe obraz. Ar fi vrut să-și găsească batista, dar cum să găsești o batistă când ai nevoie de ea? Liviu Rebreanu și-a scos din buzunarul de la rever batista albă ca neaua. Batista lui mare. Și a zâmbit. Vocea lui era acum potolită și blândă. Mâna lui ocrotitoare, pe umărul ei.

— Ești un scriitor. Ai vrut să fii un scriitor, nu-i așa? Ai reușit. Dar asta te angajează, să știi. Te angajează pe

viață, îți angajează viața, viața întreagă.

Așa i-a vorbit Liviu Rebreanu."

Cella Serghi, Pe firul de păianjen al memoriei

SIMULARE BACALAUREAT 2019 EDU.RO. Simulare BAC 2019 Subiecte Română. Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a încep de luni sesiunea de simulare a bacalaureatului 2019, în care prima proba este cea de limba şi literatura română. RomaniaTV.net vă prezintă modele de subiecte la română și va publica subiectele la română la simularea bacalaureatului 2019 și baremul de corectare, imediat ce acestea vor fi disponibile.

SUBIECTE ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2019, CLASA A XII-A. lElevii de clasa a XII-a de la profilul uman au primit la primul subiect un text din Ion Barbu, „Sub constelația numerelor”, la care au avut de rezulvat mai multe cerinţe. La al doilea subiect la română au avut de comentat, în minimum 50 de cuvinte, un fragment din poezia „Toamnă de suflet” a lui Tudor Arghezi, în care să evidențieze relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.



La punctul trei elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat, potrivit hotnews.ro.

SUBIECTE ROMÂNĂ SIMULARE BAC 2019, CLASA A XI-A. La simularea la română, elevii din clasa a XI-a au primit la primul subiect un text din Ioan Slavici, „Amintiri”. La subiectul al doilea, elevii au avut de prezentat în 50 de cuvinte perspectiva narativă dintr-un fragment din „Pânza de păianjen” de Cella Serghi. La al treilea subiect au avut de redactat un eseu, de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularităție de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată.

Tot CNEE este instituția care a dezvăluit planurile Ministerului de a introduce grilele la BAC și Evaluare chiar de anul acesta, scandal în urma căruia Ministerul Educației a anunțat oficial că amână grilele, pentru ca testele grilă să revină în subiectele de simulare de la clasele a VII-a și a XI-a.

Ministerul Educației testează pe elevii de clasa a XI-a introducerea a “minimum 30%” subiecte grilă la Matematică și la Istorie, deși numeroși profesori și elevi au avertizat că grilele la BAC înseamnă șanse mari de copiat și o rată de promovare artificial mărită. Potrivit surselor Edupedu.ro, miza grilelor la examene este chiar obținerea unor rate mari de promovare și folosirea politică a rezultatelor, în ani electorali.

Subiectele la română vor fi elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), iar potrivit structurii modelelor propuse pentru simularea BAC 2019, elevii vor avea, printre cerințe, de redactat un text argumentativ sau un eseu dintr-o operă studiată.

Simulare Bac 2019 Subiecte Română. Pentru proba scrisă la limba română, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară.

Programa pentru bacalaureat 2019 arată că autorii din care pot primi elevii subiectele sunt: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. De asemenea, textele literare la prima vedere pe care le primesc elevii la Simulare Bac 2019 pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Simulare BAC 2019 Subiecte Română. Proba de română la simularea bacalaureatului 2019 începe la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Anul trecut, în sesiunea din vară, elevii de la profilul uman au avut la cel de-al treilea să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.

În 2018, elevii de la profilul real au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu.

Simulare BAC 2019 Subiecte Română. Rezultatele înregistrate la simulare BAC 2019 vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute nu se contestă şi nu se trec în catalog. Totuşi, în situaţiile excepţionale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceştia vor depune o cerere scrisă în acest sens.



Simulare BAC 2019 Subiecte Română. Subiectele sunt elaborate de către specialiştii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro. Corectarea lucrărilor va fi făcută în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli.



Calendar Simulare BAC 2019



18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română



19 martie 2019Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă



20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie)



21 martie 2019 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a



Simulare BAC 2019 Subiecte Română. Anul acesta, Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a anunţat că va boicota simularea examenului de simulare a bacalaureatului 2019 din cauză că metodele de evaluare nu se pliază pe nevoile şi interesele lor. CNE a lansat campania #dămfoaiagoală prin care îi îndeamnă pe elevi să predea foile goale sau să le completeze cu nemulțumirile pe care le au față de sistemul de învățământ.

Simularea examenelor de Bacalaureat 2019 se va desfășura la nivel național, ceea ce înseamnă că testarea se va desfășura la aceeași oră în toate liceele din țară, cu aceleași subiecte și cu așteptarea la simulare a tuturor celor 300.000 de elevi de clasele a XI-a și a XII-a.

Simularea de luni, 18 martie, la Limba și literatura română începe la ora 9:00, moment în care în fiecare sală de clasă sunt distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Elevii de clasele a XI-a și a XII-a au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele de simulare, timp care se scurge din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele de la simularea bacalaureatului 2019 sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), instituția din subordinea Ministerului Educației care creează subiectele pentru toate examenele naționale. CNEE precizează în comunicatul remis astăzi Edupedu.ro că subiectele sunt asemănătoare modelelor publicate pe subiecte.edu.ro, “și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată”.

CINE CORECTEAZĂ LUCRĂRILE ȘI CE SE ÎNTÂMPLĂ CU REZULTATELE DE LA SIMULAREA DE BAC 2019

Tot CNEE va publica și baremele în funcție de care profesorii vor nota lucrările liceenilor. “Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli”, spune Centrul Național de Examinare.

Rezultatele de la simulare “vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare”, se arată în comunicatul remis Edupedu.ro.

Notele obținute de elevi la simularea de BAC 2019 nu se contestă și pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinții acestora.







Marţi se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b) - maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană şi italiană, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c).



Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 4 iulie.



Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie (ora 12,00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00-16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie.



Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul orar 7,30 - 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.



"Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen", precizează MEN.



Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.



Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.



"În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului", informează aceeaşi sursă.



MEN pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 - 4 iulie, între orele 8,00 şi 16,00.



MEN reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

CALENDAR BAC 2019:

Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019

1 iulie 2019 Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

2 iulie 2019 Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

8 iulie 2019 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:0)

9-12 iulie 2019 Rezolvarea contestațiilor

13 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale

* Candidaţii de altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în data de 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie, precizează Ministerul Educației.