Suedia, ţara care a ales să nu blocheze economia în criză, anunţă o creştere a economiei în primul trimestru

Biroul de statistică al țării a raportat că produsul intern brut a crescut cu o rată anuală de 0,4% în primul trimestru.

PIB a crescut cu 0,1%, ajustat sezonier în comparație cu trimestrul precedent. Un sondaj Reuters estima o contracție de 0,6%.

Suedia are cea mai mare rată de deces prin coronavirus din lume.

Guvernul suedez a recomandat cetățenilor să rămână și să lucreze de acasă, dacă este posibil. De asemenea, a recomandat măsuri de distanțare socială, dar oamenii au putut merge la baruri și restaurante, iar elevii sub 16 ani continuă să meargă la școală.

Strategia încearcă să construiască imunitatea în grup, protejând în același timp categoriile cu risc ridicat, cum ar fi persoanele în vârstă.

Până în prezent, Suedia a raportat 35.727 de cazuri de coronavirus, cu 4.266 de decese, conform datelor Johns Hopkins University.

În Suedia sunt mai multe infecții și victime Covid-19 față de toți vecinii săi nordici laolaltă - Finlanda, Danemarca, Norvegia și Islanda.

SUA încheie relaţia cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Președintele Donald Trump a anunțat vineri că retrage Statelor Unite din Organizația Mondială Sănătății (OMS) din cauza gestionării defectuoase a pandemiei de coronavirus de către organizația ONU și a influenței Partidului Comunist Chinez asupra organizației.

„În prezent, lumea suferă ca urmare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului chinez. Mușamalizarea virusului Wuhan de către China a permis bolii să se răspândească în toată lumea, provocând o pandemie globală care a costat peste 100.000 de vieți americane și peste un milion de vieți în întreaga lume.

Oficialii chinezi au ignorat obligațiile de raportare către OMS și au pus presiune pe organizația mondială de sănătate pentru a induce lumea în eroare atunci când virusul a fost descoperit pentru prima dată în Wuhan.

China are un control total asupra OMS, în ciuda faptului că a plătit doar 40 de milioane de dolari pe an în comparație cu ceea ce au plătit Statele Unite, aproximativ 450 de milioane de dolari pe an. Am detaliat reformele pe care organizație trebuie să le facă, dar au refuzat să acționeze.

Pentru că au refuzat să ia măsuri și să se angajeze în reforme, astăzi vom încheia relația noastră cu Organizația Mondială a Sănătății și vom direcționa aceste fonduri către nevoile mondiale și meritorii, urgente de sănătate publică globală", a explicat Trump.

Cu câteva săptămâni în urmă, Donald Trump a trimis o scrisoare caustică Organizației Mondiale a Sănătății, subliniind eșecurile conducerii organizației de gestionare a pandemiei și a cerut o reformă imediată, amenințând că va opri finanțarea și participarea în organizație.