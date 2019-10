Articol publicat in: Extern

Sunt aproape 1200 de morţi. Este cea mai gravă criză după Al Doilea Război Mondial

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Numărul victimelor în rândul civililor a atins un nivel "fără precedent" în al treilea trimestru al acestui an în Afganistan, a anunţat joi ONU, spunând că violenţele sunt "total inacceptabile", relatează AFP. Situaţia din Afganistan este în continuare una foarte complicată, în ciuda desfăşuării trupelor de menţinere a păcii. În perioada 1 iulie - 30 septembrie, 1.174 de civili au fost ucişi şi 3.139 au fost răniţi, conform unui bilanţ al Misiunii ONU în Afganistan (UNAMA), menţionat într-un raport trimestrial. "Este cel mai mare număr de victime civile înregistrat în cursul unui singur trimestru" din 2009, conform UNAMA. Luna iulie a fost cea mai sângeroasă dintre toate în privinţa numărului de victime, cu 425 de morţi, de când UNAMA a început să ţină sistematic evidenţa pierderilor civile, în 2009. În primele nouă luni ale anului 2019, UNAMA a înregistrat 2.563 de civili ucişi, dintre care aproape jumătate (41%) sunt femei (261 de decese) şi copii (631 de morţi). Anul în curs a fost marcat de o campanie electorală sângeroasă pentru alegerile prezidenţiale de la 28 septembrie şi de continuarea luptelor dintre talibani şi forţele guvernamentale. Conform UNAMA, creşterea numărului de victime în al treilea trimestru "are ca primă sursă pierderile civile cauzate de elementele anti-guvernamentale". Aproximativ 42% dintre persoanele ucise şi rănite au fost victimele unor atacuri sinucigaşe sau ale unor explozibili. Urmează pierderile cauzate de lupte (29%) şi de atacurile aeriene (11%), care au fost executate de forţe guvernamentale şi americane. "Victimele civile sunt total inacceptabile, în special ţinând cont de faptul larg acceptat că nu există soluţie militară la conflict", a spus reprezentantul Naţiunilor Unite pentru Afganistan, Tadamichi Yamamoto. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay