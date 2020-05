Supărarea unui ieşean care a băut 4 litri din spirtul contrafăcut care a UCIS 17 oameni: Eram nervos că nu m-am îmbătat VIDEO

Teodor Sasu, un bărbat din Iași, a băut spirt contrafăcut Sante Med și a scăpat cu viață. Spirtul contrafăcut a omorât la Iași 15 persoane, iar numărul total al morților se ridică la 17. Ieșeanul care a scăpat cu viață a spus că inițial s-a supărat că nu s-a îmbătat după ce a băut 4 litri de lichid care conținea spirt contrafăcut

Spirtul era făcut din alcool metilic și le-a fost fatal celor care l-au băut, deși pe ambalaj scria că e pentru uz extern. Nu toți cei care au consumat însă din spirt au murit. Unii ....chiar s-au supărat că nu au reușit să se îmbete cu ajutorul produsului contrafăcut. Este și cazul unui bărbat din Iași.

Continuă seria deshumărilor în cazul persoanelor din Iaşi care ar fi consumat spirt contrafăcut

"De la Primărie mi-au dat o plasă cu o sticlă de spirt și mai multe lucruri pentru protecție în perioada asta. Eu seara am băut o jumătate de litru de rachiu. Când am terminat rachiul, am pus mâna pe sticla de spirt și am amestecat-o cu apă. Patru litri am făcut. I-am tot dat, i-am tot dat și am băut tot până spre dimineață.", a declarat Teodor Sasu, pentru BZI.

Deși a băut jumătate de litru de rachiu și jumătate de litru de spirt contrafăcut care conținea metanol, bărbatul spune că nu s-a îmbătat deloc. @Dimineața eram treaz, am fost supărat că nu m-am îmbătat. Eu asta am vrut, să mă îmbăt”, a completat bărbatul.

Când a aflat că 5 vecini de-ai săi au murit după ce au băut același spirt contrafăcut, Teodor Sasu a făcut cruce și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a scăpat cu viață.

„Când am auzit că au murit și eu am scăpat, am făcut cruce... Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Sunt tare, ce să mai... Nu știu cum de am scăpat, sincer... Cred că l-am diluat mai mult, nu știu. Când am mai băut, am pus jumătate de litru de spirt și jumătate de litru de apă. Era mai tare. Acum am pus trei litri, cam mult...", a mai completat bărbatul.

Teodor Sasu a spus că bea când are bani și nu are de muncă. „Eu spirt am mai băut, dar rar. Un pahar de bere, de vin... merge... spirt, nu prea. Oricum, de acum nu mai pun gura. E otravă. Mie mi-au spus că e dezinfectant, că e bun pentru o frecție ceva, dar eu am băut", a mai completat bărbatul.

Poliţiştii au făcut patru percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, iar mai multe persoane au fost duse la audieri.

Spirtul a fost comercializat în mai multe magazine din judeţul Iaşi, prin intermediul unei firme ieşene.

Avocatul omului de afaceri ieşean Ciprian Barticel, cel care a distribuit spirtul în Iaşi, spune că acesta nu ştia că marfa este contrafăcută şi că în momentul în care a sesizat că ar fi ceva în neregulă ar fi retras spirtul de la vânzare.

În total, 17 persoane din judeţul Iaşi au murit după ce ar fi folosit spirtul, victimele fiind din comunele Brăteşti, Stolniceni-Prăjescu, Todireşti, dar şi din sate din zona municipiului Paşcani.