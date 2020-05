Soţia unui ieşean decedat după ce a consumat spirt contrafăcut: Mona era bună, am servit. Spirtul e tărie, aş bea un pahar VIDEO

Agafia Teofan este soția unuia dintre ieșenii decedați după ce a consumat spirt contrafăcut. Aceasta, în vârstă de 50 de ani și-a petrecut jumătate din viața alături de soțul ei, însă de câteva zile s-au despărțit pentru totdeauna.

Reporterii BZI ajunși în comuna Stolniceni-Prăjescu, acolo unde patru localnici au murit după ce au consumat spirt contrafăcut. Dacă la trei dintre aceștia nu se afla nimeni acasă, la famiia Teofan, proaspăta văduva a fost dornică de vorbă. Femeia a povestit cu sinceritate cum a consumat spirt o mare parte din viața sa, însă nu orice spirt, ci Mona.

În ceea ce privește moartea soțului, Agafia nu are multe de spus, era bolnav, iar spirtul contrafăcut l-a afectat imediat. Cu toate acestea, în privința consumului de alcool, ieșeanca are multe de spus. Aceasta a reușit să scape cu viață după ce în ziua în care soțul ei a murit după ce a băut spirt, ea a avut bani și a băut vin.

„El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în ţară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soţul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin şi pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin şi după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a explicat femeia.

Pentru majoritatea persoanelor spirtul se foloseste pentru dezinfectare, însă în comuna Stolniceni-Prăjescu consumul de spirt este la modă.