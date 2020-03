SuperLuna plina în Fecioară, LUNI 9 MARTIE 2020. Cum afectează ZODIA TA

Spre deosebire de ultima Luna Plina din Leu, care era despre a privi totul in amsamblu, de a vedea imaginea la nivel grandios, acum accentul se pune pe cele mai mici amanunte pe care, de cele mai multe ori, nici nu le bagam in seama. Ganditi-va la aceasta situatie prin prisma citatului lui Neil Armostrong: "Un pas mic pentru om, dar unul gigant pentru umanitate!".

Ce inseamna SuperLuna Plina in Fecioara din martie?

Aceasta SuperLuna plina va dezvalui daca ai profitat sau nu de sansa oferita de a-ti imbuntati viata, de a face progresele necesare. Este timpul sa faci ca eforturile tale sa conteze, in lucruri practice, cuantificabile. Nu e nevoie de un show dramatic. Nu e despre a te simti iubit sau a atrage admiratori. Nu e despre a face gesture grandioase, de a avea idei marete pentru a atrage atentia cuiva. Este despre abordarea practica a tuturor planurilor, visurilor si idealurilor tale. Despre a gasi modalitati viabile de a-ti creste eficienta, de a-ti implementa viziunile. Este despre a te aseza la birou cu un calculator in fata si a vedea cifrele, rezultatelor. SuperLuna plina vine sa iti spuna ca pentru a realiza orice, trebuie mai intai sa faci treaba!

Modestie, eficacitate, planificare, inteligenta, simt practice, precizie – acestea sunt cuvintele cheie ale Fecioarei. Fecioara vrea actiune systematic, ea vrea sa te concentrezi pe detalii ca sa ai rezultate. A sosit vremea sa fii constiincios, sarguincios sis a faci afaceri serioase. Lucreaza in spiritul Fecioarei si Fecioara va lucra pentru tine!

Lucruri bune de facut sub efectul Lunii pline in Fecioara 2020:

Analizeaza-ti echilibrul munca-viata, elimina risipa si creste sanatatea si eficienta.

Fii atent la detaliile necesare intr-un contract, proiect sau relatie.

Du la indeplinire un job cat mai bine cu putinta esti tu in stare.

Observa-ti starea de sanatate – ce ar putea fi imbunatatit?

Fa curatenie de primavara in casa ta sau in spatiul muncii – fa ca mediul sa munceasca pentru tine.

Fa orice reparatii necesare.

Uita-te prin lista de sarcini de facut, ce nu e important taie de pe lista.

Examineaza-ti conturile bancare.

Concentreaza-te total pe sarcini solicitante si du-le pas cu pas la indeplinire.

Detoxifiaza-ti corpul si mintea.

Curata si purifica unele aspecte din viata ta.

Fii practic, fa doar ce functioneaza!

Abordeaza preocupari sacaitoare si gaseste solutii functionale.

Ia-ti angajamentul sa sustii o schimbare din practica de zi cu zi ce iti poate schimba viata.

Adopta o atitudine modesta si fii dispus sa inveti. Practica starea de minte deschisa si vezi ce se intampla.

Consuma produse cat mai naturale

Intreaba-te: Ce schimbare mica pot face in viata mea acum ce poate avea in viitor un impact mare si pozitiv? Cum pot fi mai eficient cu timpul / energia / spatiul meu?

Cum afecteaza SuperLuna Plina in Fecioara zodia ta?

SuperLuna Plina in Fecioara – BERBEC

Aceasta Luna plina iti scoate la lumina toate preocuparile practice care te fac sa muncesti din greu pentru a-ti realiza visurile. Lumina reflectoarelor poate fi pusa pe detaliile unui proiect sau ale unei intelegeri, asupra conditiilor de munca, asupra echilibrului munca-viata, sau poate asupra eficientei muncii tale. Sau poate scoate in evidenta o probleme de sanatate si actiunile pe care ar trebui sa le intreprinzi pentru a le rezolva. Acest moment necesita altruism, angajament fata de ceilalti, dar si angajament fata de propriile nevoi in ceea ce privestea sanatatea si bunastarea. Renunta la bagajele inutile si mergi pe drumul tau!

SuperLuna Plina in Fecioara – TAUR

Aceasta Luna plina iti aduce mai multa bucurie, mai multa creativitate si mai mult romantism. Este timpul sa faci ceva concret pentru a te exprima, pentru a-ti calcula riscurile, pentru a-ti atinge obiectivele si pentru a-ti creste pozitia sociala. Lumina reflectoarelor se va opri, in cazul tau, asupra copiilor si a pasilor pe care ar trebui sa-i intreprinzi in imbunatatirea relatiilor cu ei. Poti cere sfatul si sprijinul prietenilor si colaboratorilor tai. Acest lucru poate contribui la sporirea creativitatii si la imbogatirea ideilor pe care le ai.

