SuperLuna plina roz 7 aprilie 2020, cea mai stralucitoare a anului! Vesti pentru zodii in dragoste, cariera si relatii

Aceasta este atmosfera primei Luni pline a sezonului de primavara 2020 si are loc in zodia relatiilor Balanta, semn cardinal de aer.

Aceasta Luna plina nu este una obisnuita si poarta numele de SuperLuna plina roz a anului. In 2020 avem 13 Luni pline, dintre care 3 sunt SuperLuni. SuperLuna plina din aprilie va fi cea mai apropiata de planeta noastra, deci va parea si cea mai mare. SuperLuna de aprilie ii urmeaza celei din martie si va fi urmata la randul ei de SuperLuna plina a florilor din 7 mai 2020.

Cand Luna plina este foarte aproape de Terra se numeste SuperLuna si ea este cu 14% mai mare si cu 30% mai stralucitoare decat o Luna plina ce are loc in cel mai indepartat punct de noi.

De ce ROZ?

Al doilea nume al Lunii pline de aprilie este roz nu pentru ca aceasta va fi culoarea sa ci pentru ca, in conformitate cu Old Farmer's Almanac, aceasta a corespuns deseori cu inflorirea timpurie a unei specii de flori salbatice de culoare roz in estul Americii de Nord. Aceste flori sunt brumarelele roz si se intind ca un superb muschi sub stralucirea acestei SuperLuni pline.

De milenii, oamenii de peste tot din lume, inclusiv americanii nativi, au numit Lunile pline in functie de indicii din natura. De la Luna plina a lupilor din ianuarie pana la Luna plina rece din decembrie, fiecare are denumirea sa plina de semnificatii.

Ce inseamna Luna plina in Balanta?

SuperLuna plina roz din 7 aprilie 2020 are loc in zodia Balanta, responsabila de relatii, ceea ce inseamna ca este timpul sa ne conectam la cei dragi si sa clarificam ce e de clarificat pe acest plan. Esti singur, iti e bine sau nu asa ? Esti cu cineva, iti e bine sau nu in aceasta relatie ? Luna plina in Balanta va aduce aceste aspecte intr-un focus clar, ajutandu-te sa iti dai seama exact ce iti doresti si ce ai nevoie de la o relatie la acest moment.

Soarele este intotdeauna in Berbec cand Luna plina este in Balanta, punand lumina pe sectorul conexiunilor interumane, ajutandu-ne sa ne dam seama exact unde se incadreaza altii in ecuatia vietii noastre. Luna plina in Balanta este o sansa de a stabili mai clar balanta dintre a da si a primi, dintre a fi sau a nu fi cu cineva sau cum sa fim mai bine pentru adevarata implinire a ambilor. O relatie este pentru toti un teren in care ne descoperim, ne oglindim in partener si prin el/ea aflam aspecte din noi sau ne reamintim de relatia cu parintii nostri. Ce nu functioneaza in actuala relatie reprezinta o oportunitate pentru a lucra cu trecutul nostru oglindit de partener. Sigur, putem da bir cu fugitii dar sa nu ne asteptam ca urmatorul sau urmatoarea ne vor rezolva ei problemele neclarificate din noi.

A lucra impreuna cu cineva este cheia ori de cate ori apare Balanta iar aceasta Luna plina pune accent pe nevoia de a fi uniti in aceste vremuri, personal, profesional, romantic, in afaceri, in sanatate, in politica, in orice.

Venus in Gemeni, recent instalata aici pana pe 7 august, este extrem de importanta pentru aceasta SuperLuna plina de aprilie, transmitandu-ne sa mentinem toate canalele de comunicare posibile deschise.

Da, aceasta lunatie este super puternica pe tema energizarii si clarificarii parteneriatelor in amor, cariere sau prietenii, insa in plus mai primim si putin din haosul specific energiei de Luna plina in general, cu atat mai mult cu cat sunt tot felul de aspecte planetare ce agita atmosfera.

Un aspect mai dur de cuadratura intre infierbantatul Marte si imprevizibilul Uranus acum poate sa insemne discordie neasteptata, discutii, haos, ciudatenii. Dar cu energia Balantei vom reusi sa ne focusam pana la urma pe echilibru, diplomatie si iubire. Deasemenea, Lunile pline stim ca au puterea de a ilumina. Ele aduc la suprafata aspecte ce trebuie sa fie vazute si pun lumina pe ceea ce a stat ascuns in umbra mult timp.

Sa respiram profund in clipe de stres, sa ne ingrijim de cele mai apropiate parteneriate si sa cautam sa aducem echilibru in oricare parte a vietii care e in dezechilibru acum – iata adapostul adus de Luna plina in Balanta in fata oricarei furtuni.

Iata impactul SuperLunii pline roz in Balanta din 7 aprilie 2020 pentru fiecare zodie:

BERBEC

Dragoste: Dragostea este cu certitudine in topul gandurilor mintii tale in aceasta perioada. Iti pui relatia afectuoasa pe prim plan cu dorinta de a o face sa functioneze in loc sa te focusezi mai mult pe nevoile tale. Restabileste echilibrul.

Cariera: Aceasta Luna plina iti cere sa iti lucrezi aspectele de relatie pe care le ai cu sefii sau cu alti parteneri de afaceri. Este timpul sa discutati lucrurile clar si sa asculti cu urechile larg deschise.

Relatii: Tanjesti dupa conexiunea unu la unu, deci fa-ti timp pentru a da acel telefon sau a face sesiuni video online pentru a recupera in relatia cu prietenii cu care candva ieseai in mod regulat si astfel iti mentineai echilibrul.

TAUR

Dragoste: Daca te implici total in munca ta nu va elibera din stresul acumulat si nici nu iti aduce clarificari pe planul dragostei. Tine-ti cu realism ambele picioare pe pamant pe durata acestei Luni pline ca sa eviti orice hartoape de care poti avea parte in amor.

Cariera: Incearca sa te ocupi de un nou proiect creativ si sa fii ocupat cu ce iti place sa muncesti. Focuseaza-te sa iti mentii echilibrul dintre munca si viata in ciuda intregului haos, asta te va mentine sanatos psihic iar Luna plina te va ajuta cu inspiratie.

Relatii: Tu ai de pus prioritate asupra sanatatii tale si sa pui ordine in rutinele zilnice, deci adu-ti prietenii in acest peisaj. Participa la cursuri online de miscare impreuna un un prieten ca sa ramai conectat si sa te simti mai social.

