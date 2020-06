Surpriză! Ce mesaj i-a trimis Ilie Năstase lui Robert, fiul rebel al lui Brigitte Pastramă

Surprinzător, deși Ilie și Brigitte nu au rămas în cei mai buni termeni după divorț, fostul jucător de tenis îi sare în ajutor lui Robert, scrie impact.ro. Astfel, Năstase le-ar fi spus unor apropiați că l-ar primi pe băiat să locuiască la el, dacă ar dori și el acest lucru, desigur.

„Chiar dacă nu mai are nimic cu fosta soție, Ilie ține la băiat. El spune că Robert are probleme, da, dar că este pur și simplu un tânăr tulburat, crescut fără tată și fără mamă, care pur și simplu caută atenție și afecțiune. Ei s-au înțeles foarte bine, Robert a fost mereu respectuos cu Ilie. Probabil că l-ar ajuta dacă băiatul ar apela la el. Nu l-ar lăsa pe drumuri, pentru că așa e Ilie, are un suflet de aur cu toată lumea. Despre Brigitte spune că a încercat să îl educe pe băiat cu forța, iar atunci acesta s-a răzvrătit și a luat-o pe drumul greșit. Ilie a încercat mereu să îi apropie pe cei doi”, au dezvăluit surse apropiate fostului tenismen.

Brigitte Pastramă şi fiul ei, Robert, nu trec printr-o perioadă foarte bună, vedeta îşi acuză fiul că este consumator de substanţe stupefiante, iar din această cauză are un comportament violent. Cearta dintre ei ar fi pornit de la moștenirea survenită în urma decesului omul de afaceri.

Războiul dintre mamă și fiu ar fi pornit de la vila pe care Brigitte a moștenit-o în urma decesului fostului soț, Octavian Sfăt. Potrivit Cancan.ro, în urmă cu ceva timp, atunci când fosta doamnă Năstase a decis să vândă imobilul din Timișoara, i-ar fi promis fiului ei că îi va cumpăra o locuință în București. Doar că, odată cu trecerea timpului, vedeta se pare că nu și-a onorat promisiunea.

De la acest lucru, de ceva vreme, între Robert și Brigitte s-ar fi iscat unele momente tensionate, iar lucrurile ar fi escaladat destul de repede pentru că tânărul s-ar fi considerat nedreptățit de mama lui.

Nu vreau să spun acum despre personalitatea ei. L-a chemat și pe Florin, l-a trezit din somn. L-a pus să mă tragă de mână și să mă dea afară. M-a dat afară desculț din casă și mi-a dat un brânci în fața ușii. Eu am sărit gardul. Eram oarecum sechestrat în curte. Mi-a zis că nu mă mai ține în casă, că sunt un copil neobrăzat. M-a dat afară din casa în care am stat doi ani.

Am ajuns la intrare și mama a început să-l înjure pe Florin, că de ce mi-a deschis ușa. Florin, săracul, nici nu-mi dăduse cheia. Mama s-a dus și i-a dat un brânci lui Florin, un capac… că de ce a făcut asta. Și foștii ei soți, relațiile pe care le-au avut, ei trebuiau să-și ia rolul de tată și să folosească violența domestică, ceea ce mi se pare că nu asta înseamnă educație. O mamă trebuie să ofere educație prin cuvinte și printr-o educație normală și rațională”, a declarat Robert Sfăt, într-o emisiune TV.