Surpriză! Florin Marin s-a împăcat cu soţul lui, preotul englez de 81 de ani: "După ce a fost operat, şi-a rupt cinci coaste"

În vârstă de 81 de ani, Philip a suferit o operaţie, în luna octombrie a anului trecut, apoi a căzut, suferind ruperea a cinci coaste. Florin a fost cel care a avut grijă de soţul lui, iar asta i-a apropiat din nou. S-au împăcat şi locuiesc în România, în apartamentul pe care preotul englez i l-a cumpărat românului.

"M-am întors la soţul meu, Philip, de care nu am divorţat. M-am despărţit de iubitul spaniol, pentru că nu aveam nimic în comun. Nu voia să iasă cu mine în club, fiind unul dintre motive. Cu Philipp nu ies în club, i-am interzis asta, deoarece este prea bătrân. Are probleme de sănătate, a suferit o operaţie, în octombrie anul trecut.

Eu locuiesc în Bucureşti acum, am două fete care se ocupă de cafeneaua din Spania, pe care mi-a dăruit-o fostul iubit spaniol. Practic, am început să produc bani. Întotdeauna am produs bani, chiar dacă unii au crezut că doar am aşteptat bani de la unul şi de la altul. Îmi place cadourile, bărbaţii care au bani.

Philipp s-a reîntors în România, ne-am reîmpăcat şi suntem împreună. Stăm în apartamentul pe care soţul meu mi l-a cumpărat.

Ne-am reîmpăcat după operaţia suferită în octombrie, am fost alături de el. Apoi şi-a rupt şi cinci coaste, pentru că a căzut. După care ne-am reîntâlnit în decembrie, m-a văzut puţin supărat, i-am explicat situaţia şi el a spus <>", a declarat Florin Marin.

"Florin iubeşte banii, dar cine nu-i iubeşte?!"

Englezul ştie faptul că Florin iubeşte banii, însă acest lucru nu îl deranjează, pentru că toată lumea îi iubeşte. Îi place şi să îi ofere bani, asta pentru că îl iubeşte pe Florin şi îi place să îl vadă fericit.

"Florin iubeşte banii, dar cine nu-i iubeşte? Nu mă deranjează lucrul ăsta. Dacă lui îi plac banii, eu îi dau că îl iubesc. Mă simt mai tânăr că sunt cu el (n.r. Florin). Mi-a fost greu la început să îl iert pe Florin, dar s-a reapropiat de mine şi a fost totul natural, pentru că îl iubesc. Când eram în spital, Florin m-a vizitat în fiecare zi. Ne înţelegem mai bine acum, sunt răbdător cu Florin şi trebuie să fie şi el cu mine", a spus Philip despre relaţia cu românul.

Philipp fost preot anglican timp de 50 de ani

Fostul vicar Philip Clements a mărturisit, cu mai mult timp în urmă, că relația sa cu Florin a fost una foarte apropiată și, la început, nu și-a dorit să încalce regulile Bisericii. Mai mult, nu și-au dorit să fie în atenția publicului, numai că totul s-a desfășurat exact invers.

Am servit biserica Anglicană timp de 50 de ani, mi-am reprimat sexualitatea în tot acest timp pentru că nu am vrut să încalc regulile bisericii. Relația mea cu Florin este una foarte apropiată, iar atunci când suntem împreună ne bucurăm de activități simple, obișnuite. Nu vrem să fim în atenția publicului și desigur, nu sunt nici pedofil. Am lucrat cu copii și nu le-aș face niciodată vreun rău. Cei care ne critică pe baza a cee ace apare în presă, nu sunt obligați să citească astfel de subiecte”, a declarat fostul vicar Philip Clements, la un moment dat, în presa internațională.