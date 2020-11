SURSE: Fata dispărută din Bucureşti, găsită la spitalul Obregia

Simona Ghinea, tânăra în vârstă de 22 de ani care a fost dată dispărută în urmă cu câteva zile, a fost găsită la spitalul Obregia, informează România TV

Simona Ghinea ar fi fost văzută ultima dată în noaptea de vineri spre sâmbătă. De atunci nimeni nu a mai ştiut nimic de ea. Bunicul fetei este singura sa rudă, iar bărbatul a reclamat la Poliţie dispariţia nepoatei sale.

Fata locuia împreună cu iubitul ei.

"Ultima dată am vorbit cu Simona pe 19 octombrie, când îmi povestea foarte veselă că s-a mutat cu noul ei iubit. Am postat în seara asta pe un grup de pe o rețea de socializare că prietena mea a dispărut sâmbătă dimineața, în jurul orei 05.00 pentru că niciun prieten nu mai știe nimic de ea de trei zile.

Nu se mai poate lua legătura cu ea, nimeni nu știe unde este, nici iubitul ei, nici bunicul ei, singura parte din familie pe care o mai are.

Simona este înaltă, 1.70m, e slabă, aproximativ 40 de kilograme, părul lung, ochii căprui, tenul măsliniu.

În momentul în care am văzut știrea de la Giurgiu m-am alarmat. Am văzut în comentarii pe cineva care vorbea despre acest caz și toată lumea spunea că totul corespunde cu ce a declarat Poliția și m-am speriat foarte rău. Bineînțeles că am zis că nu e ea, nu trebuie să fie ea și nu poate să fie ea. Refuz să cred", spunea prietena tinerei, potrivit antena3.

Din cauza asemănării izbitoare cu portretul robot al fetei arse din Giurgiu, autorităţile au crezut că este vorba despre aceeaşi persoană, însă primele teste ADN au infirmat acest lucru.

Ce arată portretul robot al femeii arse în Giurgiu

Tânără ucisă și incendiată ar avea vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, înălțimea 1,60-1,65 m, greutatea 50-55 kg, corpolență atletică, părul șaten, drept, de lungime mijlocie, urechile mici și depărtate, dinții în stare bună, fără carii, compleți, cu excepția incisivului mic din dreapta-sus, care lipsește, numărul la încălțăminte 35-36, sânii mici, subdezvoltați în raport cu corpul, fără cicatrice sau tatuaje.