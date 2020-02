SURVIVOR ROMÂNIA 9 februarie 2020 live video. Eliminare surpriză, cine a plecat acasă

După ce a aflat că va pleca acasă, Lino Golden a spus că experiaenţa de la Survivor România l-a întărit foarte mult. Faimosul abia aşteaptă să ajungă acasă ca să-şi vadă iubit.

"Sincer să fiu am stat mai mult decât m-am așteptat. M-a întărit foarte mult experiența prin care am trecut. M-am distrat și pe traseu. În mintea mea este doar ce o să mănânc acasă. O să-mi văd iubita, prietenii. Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta", a spus Lino Golden.

Alex Velea este cel care l-a descoperit pe Lino Golden, care a devenit unul dintre cei mai iubiţi artişti din România. Faimosul are o relaţie cu Alexia Eram, fiica Andreei Esca.