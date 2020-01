Suspiciune de coronavirus în România. Un tânăr de 24 de ani care studiază în China, de urgenţă la spital în Bacău

"Din ce date avem la acest moment, este vorba despre un tânăr, de 24 de ani, care studiază în China și care a venit în Bacău în urmă cu opt zile. A acuzat febră inclusiv în avion, dar ulterior nu a mai avut stare febrilă. În schimb a tușit, iar acum s-a prezentat la UPU cu dureri musculare, care pot fi și un efect secundar al acestei tuse.

A fost introdus în camera de izolare, i se efectuează toate investigațiile necesare, s-a luat legătura și cu Institutul Matei Balș, așteptăm rezultatele", a declarat Alin Năstasă, directorul Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Bilanţul epidemiei de coronavirus din China a atins 2.744 de cazuri confirmate în toată ţara după descoperirea a 769 de noi cazuri, a anunţat luni guvernul central, citat de AFP.



Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou în afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. În provincia chineză au fost înregistrate 24 de noi cazuri, fiind înregistrate 80 de decese în întreaga ţară.

Un grup de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Hong Kong (HKU) au lansat un avertisment în ceea ce priveşte o accelerare a propagării coronavirusului.



"Trebuie să ne pregătim pentru situaţia în care această epidemie specifică va deveni o epidemie mondială", a declarat Gabriel Leung, conducătorul unei echipe de cercetători de la HKU.

Ma Xiaowei, directorul Comisiei Naţionale pentru Sănătate (CNS), care are rang de ministru în China, a precizat duminică că noul virus are o perioadă de incubaţie de până la două săptămâni, iar transmiterea este posibilă şi în perioada de incubaţie, altfel spus chiar înainte de apariţia simptomelor.



Pe baza unor modele matematice ale propagării virusului, echipa condusă de Leung a estimat că numărul real de infectări este cu mult superior bilanţului comunicat de autorităţi, care nu iau în calcul decât cazurile depistate în mod formal.



"Numărul cazurilor confirmate care prezintă simptome ar trebui să fie de ordinul 25.000-26.000 în ziua Noului An Chinezesc", care a fost sâmbătă, a estimat luni Leung cu prilejul unei conferinţe de presă la Hong Kong, demonstrând cu ajutorul unor reprezentări grafice.



Incluzând şi persoanele în cazul cărora virsul se află în perioada de incubaţie şi care nu prezintă încă simptome, ''cifrele se apropie de 44.000'' pentru ziua de sâmbătă, a estimat acesta.



Cercetătorul a adăugat că numărul infectărilor s-ar putea dubla la fiecare şase zile urmând să atingă un maxim în aprilie şi mai în regiunile care se confruntă deja cu o epidemie, recunoscând că măsuri eficiente din domeniul sănătăţii publice ar putea diminua ritmul transmiterii virusului.



Epicentrul epidemiei este considerat oraşul Wuhan şi provincia Hubei. Au fost identificate cazuri şi în alte mari oraşe din ţară precum Beijing, Shanghai, Shenzhen sau Canton.

Virusul a fost deja depistat în peste zece ţări, din America de Nord până în Europa, purtat de persoanele care au călătorit în Wuhan.



În scopul ţinerii epidemiei sub control, guvernul chinez a lărgit sâmbătă cordonul sanitar din jurul Wuhan, care include în prezent aproape 20 de oraşe, izolând un număr de 56 de milioane de persoane.