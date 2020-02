Tabloidul britanic The Sun, pierderi de peste 80 de milioane de euro. Plăteşte despăgubiri unor vedete după un scandal uriaş

Trustul News Group Newspapers al magnatului Rupert Murdoch, care deţine şi tabloidul britanic The Sun, a cheltuit 54 de miliarde de lire sterline pe cheltuieli de judecată şi despăgubiri în cazul scandalului interceptărilor ilegale.

Suma a fost cheltuită într-un interval de 12 luni până în 2019, scrie The Guardian. La mai bine de 12 de ani de la izbucnirea scandalului, compania media cheltuie în continuare peste 12, la sută din venituri pentru procese, având în vedere că noile dosare, precum cel intentat de Prinţul Harry la instanţa supremă.

Avocaţii care reprezintă în instanţă victimele în acest dosar au afirmat în cadrul audierilor din camera preliminară că interceptările telefonice erau o practică răspândită la tabloidul "The Sun". Conflictele au fost, însă, soluţionate, fără a se recurge la instanţă pentru a fi cerute despăgubiri.

În acordurile încheiate între News Group Newspapers şi victimele interceptărilor telefonice includeau de obicei o declaraţie în care se preciza că jurnaliştii din cadrul News of the World şi nu cei ai tabloidului "The Sun", au fost cei vinovaţi de interceptarea căsuţelor vocale. Mai mult, reprezentanţii companiei au precizat că interceptările au fost realizate de cotidianul Sunday care s-a desfiinţat şi nu au avut loc la The Sun.

Cu un tiraj de 1,1 milioane de copii pe zi, The Sun este în continuare cel mai bine vândut ziar din Marea Britanie, însă anul acesta ar putea fi devansat de către Daily Mail.