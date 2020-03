Tânăr aflat sub tratament pentru coronavirus, mărturisiri din spital: Fizic eram bine, psihic e nasol că nu ştii cât de rău o să fie

"Facusem febra, aveam niste frisoane, eram la birou, am fost la medic, m-a vazut şi mi-a zis că este o viroză şi m-a trimis la Balş. Acolo, deşi şansele erau destul de mici au zis că îmi fac şi testul de coronavirus pentru ca venisem din UK cu vreo 10 zile în urma. Mi-au făcut testul de gripa şi de coronavirus si pe urma am plecat acasa in izolare. Am afalt a doua zi, eram cu colegii mei într-o conferinţă online şi chiar vorbeam cum facem, dacă lucrăm de acasă, şi am citit într-un ziar că un bărbat de 34 de ani, întors din UK, a fost testat pozitiv", a povestit Bogdan, într-un interviu pentru Bianca Adam.

Bogdan a vorbit şi despre ce s-a întâmplat în spital.

"În functie de evoluţie primeşti un tratament, iar apoi aştepţi să te vindeci. Trebuie sa ai două teste negativ ca sa poti sa fii externat. Fizic ma simteam bine, psihic e nasol ca nu stii cat de rau o sa fie. Interactionasem cu destul de multi oameni pentru ca mă întorsesem dintr-o zonă din Marea Britanie, interacţionasem cu mulţi şi mă gandeam "frate sunt responsabil pentru toti oamenii astia". Cam dupa o saptamana nu mai am nimic acum sunt asimptomatic astept testele alea două negative ca sa pot sa ies. (...) Unii n-au, alţii au altele febra, respiratie greoaie, durere de cap", a povestit Bogdan.