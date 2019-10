O tânără machiată de Halloween cu sânge fals a suferit un accident de maşină. Când au văzut-o paramedicii au declarat-o moartă FOTO

Protagonista acestui incident, Sidney Wolde, din statul Virginia de Vest, și-a împărtășit povestea pe Twitter, cerându-şi scuze oamenilor pe care i-a speriat cu aspectul ei. "Dacă cineva vrea să știe cum a fost weekend-ul meu, trebuie să ştie că mi-am distrus mașina în timp ce eram costumată în Carrie. Toți cei care au venit să mă ajute au crezut că sunt moartă. Hahaha, îmi pare atât de rău", a postat Sidney Wolde.

Postarea sa a devenit imediat virală. După ce a obținut sute de mii de „like-uri", tânăra a postat un alt tweet, în care a explicat că în momentul accidentului se îndrepta spre o petrecere de Halloween îmbrăcată precum Carrie White, personajul principal al filmului de groază Carrie (1976), bazat pe romanul omonim de Stephen King.

If anyone wants to know how my weekend went I totaled my car while dressed up as Carrie and everyone who was a first responder thought I was dead HAHAHAHA IM SO SORRY pic.twitter.com/22vatX7nGB

Everyone is asking for the backstory so here it goes. I was promoting Carrie the Musical at a haunted house. At the end of the night, I was too tired to shower and remove my makeup so when i wrecked the first responders saw my blood and freaked. pic.twitter.com/RksJVMv4uX