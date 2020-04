Tânără infectată cu CORONAVIRUS, mesaj din spital: "Sunt pacientul care se tratează cu nimic"

Catinca Neniu, spune că stă în spital "ca la pușcărie" și că, deși testul i-a ieșit din nou pozitiv, nu mai primește tratament de trei zile.

Redăm mai jos, integral, mesajul postat pe Facebook de Catinca Neniu:

"Cum se numeste cand esti in a 3 a zi fara tratament, iti iese inca un test pozitiv, ai avut simptome si nu ti se mai da nimic? Si nici nu reusesti sa vorbesti cu nimeni ca oricum n-ai cum sa iesi din salon? Vine zana maseluta si alunga covidu? Sau sunt pacientul care se trateaza cu nimic?Si eventual daca tot nu ti se da tratament, dar stai in spital ca la puscarie si ti se spune ca nu poti sa stai in carantina acasa? Cu toate ca-s cazuri si in Romania in carantina fix acasa..

Sau mai e varianta sa ajungi cu un virus si sa mai iei minim unul ca oricum nu sunt verificati si abia dupa cateva zile se trezesc ca au fost pusi la gramada?Cam cum se numesc astea? Romania?

(Poate ma lamureste si pe mine cineva ca oricum nu reusesc sa vorbesc cu nimeni din spital)".

În urmă cu câteva zile, Catinca făcea un apel, tot pe Facebook, că este important ca oamenii să stea în case.

"As vrea sa intelegeti ca nu e o gluma...si noi faceam glume pana sa ne iasa testele pozitiv si sa ajungem in spital.. Nu vrea nimeni sa stati inchisi in casa sau sa nu revina lucrurile la normal...Tocmai, este important sa stati acum in casa pentru ca multi habar n-au ca au virusul si il dau mai departe poate unor persoane al caror organism nu ar rezista..

Noi suntem norocosi, poate a trecut ce era mai greu, dar sunt persoane de varsta noastra sau chiar mai tinere care sunt mult mai afectati si nici prea bine n-o duc... Si mai sunt si persoane de varsta parintilor/bunicilor care nu rezista...

As vrea sa va ganditi la asistente, doctori, intregul personal care nu si-au mai vazut familiile de minim o luna si care fac tot ce pot pentru noi si pentru restul si multi s-au infectat deja...Sau ganditi va cum au ajuns scuipate si infestate de fel si fel de specimene din spital pentru ca 80% asa sunt si nu aveti habar cum fac si ce au de suportat..Stiu ca e greu, mi-e dor de parintii mei, de iubitul meu, de prieteni, de colegi, dar stiu ca o sa fie totul bine si o sa treaca si asta!Aveti grija de voi si de cei dragi!", scria Catinca Neniu pe Facebook, în 9 aprilie.