Povestea tulburătoare a Alinei, fata de 27 de ani care a murit de coronavirus: "Am virusul, o să mor"

Acum 3 saptămani, tânăra s-a prezentat la spitalul din Piatra-Neamt, la tratamentul obisnuit pe care il facea pentru ca suferea de o boala de sange. Acolo ea a fost ingrijita de o asistenta care a intrat in contact cu un pacient confirmat cu coronavirus.

Din acel moment, starea ei de sanatate s-a deteriorat dramatic. A facut stop cardiac si a decedat. Familia si apropiatii sunt socati de cele intamplate.

"M-a sunat într-o seară și mi-a zis că nu o lasă acasă pe data de 30 că doctorii au intrat în contact cu pacienți care ar fi bolnavi de coronavirus. Au intrat în contact cu dânsă, cu prietena mea, fără să aibe mănuși. Când i-a venit testul pozitiv îmi spunea și mie și la soacră: " am virusul, o să mor"! Când a decedat acum pe 10, nimeni nu a anunțat ca ea a decedat.

Am vrut să mă duc măcar la morgă să o mai văd o dată dar nici aici n-am avut voie, părinții nu au avut voie, familia nu a avut voie. Și cine a îngropat-o? Prieteni și primarul! Cu copiii stă mama mea. Socrii sunt izolați, așteaptă să li se facă testul. Nu li s-a făcut momentan, poate au treburi mai importante ca să mai omoare ceva pacienți", povesteşte iubitul Alinei pentru România TV.

În ultima conversaţie pe care a avut-o cu mama ei, Alina i-a spus că o să moară.

"Mamă, am Covid, mamă, cred că am să mor. Nu, mamă, că eşti tânără şi rezistă corpul. Nu, mamă, eu am să mor. Şi cred că a buşit-o plânsul şi a închis telefonul. Atâta au fost cuvintele ei. Se sufoca", povesteşte mama fetei, potrivit roman24.ro.

După moartea tinerei, Direcţia de Sănătate Publică şi de Spitalul de Urgenţă din Piatra Neamţ au început anchetele. Fata a fost îngrijită de o asistentă care intrase în contact cu un pacient ulterior confirmat cu noul coronavirus.

Alina a fost testată de două ori pentru COVID-19. Primul test a ieşit negativ. I s-au recoltat din nou probe pe 27 martie. Două zile mai târziu rezultatul a fost pozitiv. Starea de sănătate a tinerei s-a înrăutățit, iar pe 4 aprilie, a fost transferată la Secția de Terapie Intensivă. Vineri, pe 10 aprilie, a murit.

"Ancheta este în desfăşurare, asta e tot ce pot să vă spun. Se face anchetă care cuprinde toţi contacţii", a declarat MIRELA GRĂDINARU, purtător de cuvânt DSP Neamţ.

Ancheta epidemiologică a scos la iveală şi o gafă a cadrelor medicale din Spitalul Județean. Chiar în ziua în care Alina Mutu a murit, ministrul Sănătăţii anunţa că la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ este focar de infecţie.

În spitalul-focar sunt 34 de cadre medicale contaminate. Opt sunt medici. Alţi 31 de angajaţi sunt în izolare la domiciliu.