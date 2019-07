Tânărul din Timiş care a ucis un bărbat şi a rănit mai multe persoane a fost prins

200 de politisti, jandarmi si ofiteri de la trupele speciale l-au căutat pe criminalul Ionel Boldea cu câini de urmă, un elicopter şi o dronă. Asasinul din Făget a fost prins în noaptea de miercuri spre joi în jurul orei 2.30, în apropierea satului său natal, Bichigi, la volanul unei maşini. Nu a opus rezistenţă în momentul capturării. El a fost dus la sediul Poliţiei Făget, unde va fi audiat.

În momentul capturării, bărbatul, Ionel Boldea, era vizibil tulburat, el afirmând că o icoană l-a îndemnat să comită fapta, că a dat cu piciorul şi a spart capul unei femei şi al unui bărbat, dar că i s-a ”promis un alt aspect”.

În momentul capturării de către poliţişti, în noaptea de miercuri spre joi, Ionel Boldea a spus că maşina în care se afla era a unui prieten care este plecat la pescuit, apoi a declarat că o icoană l-a împins să comită crima.

„O icoană dintr-o cameră. Am stat într-un pom. Maşina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o cameră…Icoana care m-a scos afară din casă...m-a scos afară din casă şi m-o făcut să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul…la 6 dimineaţa să mă scoată o icoană…clopote…nu ma agita, că păţeşti rău..icoana care m-a scos afară la 6 dimineaţa…nu ma agresa că mă gândesc rău..nu ma agresaţi că e rău. A fost o forţă inumană. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău. Mi s-a promis un alt aspect…icoana efectiv m-a luat după ea…merg la puşcărie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat după ea”, le-a spus Ionel Boldea, poliţiştilor, în timp ce era încătuşat.

Tânărul a ucis, miercuri dimineaţa, un bărbat în parcul din oraşul Făget, judeţul Timiş, şi a înjunghiat-o pe soţia acestuia, lăsând-o într-o baltă de sânge.

Ulterior, el a intrat în casa unei familii unde s-a baricadat în baie, în timp ce poliţiştii l-au înconjurat. La un moment dat, tânărul a ieşit din baie, a vrut să îi lovească pe poliţişti, a trecut de ei şi a fugit în curtea gospodăriei, unde s-a urcat într-o maşină cu care a trecut prin porţi şi a fugit până în zona satului Bichigi. Atunci poliţiştii au tras trei focuri de armă, iar un glonţ a lovit portiera. Maşina a fost ulterior abandonată într-un şanţ.

La Temereşti, el a făcut alte patru victime: o bătrână a fost înjunghiată, o persoană a fost lovită cu maşina şi alte două au fost agresate.