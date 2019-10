Tânărul înjunghiat de fiul lui Sile Cămătaru, în pericol de MOARTE. Albert Balint ar fi fugit din ţară

Tânărul înjunghiat de Albert Balint are 30 de ani şi este un fost sportiv de performanță. Vinerea trecută i s-a interzis să intre într-un club din Timișoara deținut de iubita lui Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru. El ar fi bruscat-o pe proprietara clubului, iar un bărbat, care pare a fi Albert Balint, se apleacă și ia un obiect ascuțit, după care îl înjunghie!

"Ne-am certat la intrare pentru că nu mă lăsau să intru. Nu se pune problema să fi provocat probleme cu alte ocazii, pentru că a fost pentru prima oară când am mers acolo. Femeia a vorbit foarte urât cu mine, dar nu am vrut s-o lovesc. De fapt, mai mult am împins-o, dar pe camere pare că i-am dat cu palma. Afară, individul despre care am aflat ulterior că se numește Albert și este băiatul lui Sile Cămătaru, a scos un briceag și m-a lovit în piept", a declarat tânărul înjunghiat de fiul lui Sile Cămătaru, potrivit SpyNews.

Atac sângeros la Timişora. Fiul lui Sile Cămătaru a înjunghiat un tânăr într-un club de manele UPDATE

Albert Balint, unul dintre băieții interlopului Sile Cămătaru, este dispărut fără urmă. Există informații potrivit cărora ar fi fugit din țară, mai ales că este recidivist. În 2010, fusese condamnat la închisoare pentru trafic de droguri, dar a fost prins un an mai târziu, pentru că reușise să fugă în Germania.