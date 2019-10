Articol publicat in: Societate

Atac sângeros la Timişora. Fiul lui Sile Cămătaru a înjunghiat un tânăr într-un club de manele

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net S-a dat alarma sambata dimineata in jurul orei 5.00, dupa un atac langa un club din Timisoara. Un tanar a fost injunghiat in piept de fiul lui Sile Camataru, care apoi a disparut.





Fiul lui Sile Cămătaru ar putea ajunge după gratii lângă tatăl său după ce a înjunghiat un tânăr. Totul s-a intamplat la un club de manele de pe Calea Aradului, unde au descins rapid politistii si echipaje SMURD. Tanarul ranit, in varsta de 29 de ani, a fost preluat la scurt timp dintr-un taxi de catre medici si dus la Spitalul Municipal pentru ingrijiri. Acesta a povestit ca era beat si a incercat sa intre in club, insa nu a fost lasat de administratoarea localului care i-ar fi dat o palma si l-a scos afara. La scurt timp, fiul lui Sile Camataru, Alberto Balint, iubitul femeii, ar fi iesit din club cu un cutit in mana si l-a injunghiat, apoi a disparut. Ranitul s-a urcat intr-un taxi, insa i s-a facut rau si a cerut ajutor la 112. Medicii de la Municipal i-au ingrijit rana, care e una superficiala, iar apoi barbatul a decis sa plece acasa. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu precizie ce s-a intamplat. Va reamintim, in trecut, fiul lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, fost condamnat pentru trafic de droguri. Faimosul sau tata e dupa gratii la Penitenciarul Mioveni. loading...

