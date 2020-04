Ţăndărei intră în carantină. Primarul oraşului: "Arată ca şi cum ar fi sub asediu"

"Se discuta de acum cateva zile de cand doamna prefect a propus aceasta masura de carantinare a orasului nostru. Localitatea noastra arata de cateva zile ca si cum ar fi sub asediu, din ce in ce mai putine persoane sunt pe strada.

Am ascultat masurile care se impun si noi ne conformam si vom duce la indeplinire toate aceste lucruri. Nu am stat degeaba, le preintampinam. Ne asteptam sa vina multi cetateni din strainatate. Sunt multe activitati pe care le-am intrerupt", a spus primarul din Ţăndărei la România TV.

Edilul a mai precizat că mai sunt două căi de intrare în oraş.

"Mai sunt doua cai de acces in oras in afara de soseaua nationala. Sper sa inteleaga, sa respecte masurile. Au fost persoane care nu au respectat masurile. E un numar mare de amenzi, multi luati de pe strada si dusi in carantina.

Am incredere ca lucrurile sunt intr-o nomalitate si toti cetatenii de buna credinta vor respecta masurile", a mai spus primarul din Ţăndărei.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat sâmbătă, în declaraţia de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, că a semnat Ordonanţa Militară nr 7 cu privire la măsuri de combatere a epidemiei de COVID-19, care este avizată de premierul Ludovic Orban şi prevede, printre altele, şi carantinarea oraşului Ţăndărei din judeţul Ialomiţa.

El a menţionat că se va permite intrarea şi ieşirea din localitatea Ţăndărei pentru transportul de marfă şi pentru aprovizionarea populaţiei.

"Distanţarea socială este unica soluţie în acest moment. (...) Această perioadă va trece cu bine dor dacă facem ceea ce trebuie", a afirmat ministrul Vela, care a mai subliniat că în oraşul Ţăndărei sunt foarte mari numerele persoanelor infectate şi decedate cu COVID-19.

Citeşte şi Ordonanţa Militară nr 7. Se suspendă zborurile către şi dinspre 9 ţări