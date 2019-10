Articol publicat in: Life

Ţara este în stare de şoc. A recunoscut totul. Sunt mult mai multe victime. "Da, este adevărat, eu le-am ucis pe toate"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cel mai prolific criminal este din SUA şi a mărturisit că în 40 de ani a omorât nu mai puţin de 93 de oameni. Foto: heavy.com Samuel Little, 79 de ani, este răspunzător de 50 de crime din 1970 până în 2005, scrie antena3.ro. El este condamnat pe viață la închisoare din 2012 pentru uciderea a trei femei. Citeşte şi Criminalistul Dan Şelaru: Gheorghe Dincă are profilul criminalului în serie. De ce a ars cadavrele Acesta omora persoane vulnerabile, în mare parte femei de culoare, multe dintre ele fiind prostituare sau consumatoare de droguri. Fost boxer de performanță, Little îşi dobora victimele cu pumni înainte de a le sugruma. Unele dintre decese nu au fost niciodată cercetate de FBI ca urmare, iar multe morți au fost incorect catalogate ca fiind urmare a unor supradoze sau accidentale. Unele cadavre nu au fost niciodată găsite, a spus agenția. Într-o declarație de luni, FBI a spus că analiștii săi consideră că „toate mărturisirile sale sunt credibile". "Mulți ani, Samuel Little a crezut că nu va fi prins pentru că a crezut că nimeni nu ține cont de victimele sale", a declarat analistul FBI, Christie Palazzolo. FBI spune că fostul boxer a mărturisit 90 de crime în total, făcute în toată America, din California până în Maryland. loading...

