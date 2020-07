Tăriceanu: "De IMM Invest nu profită cei din domeniul restaurantelor, transporturi, imobiliare. Exact ei ar fi avut nevoie de ajutor"

"De săptămâna trecută, imediat ce a aparut proiectul de lege, l-am parcurs şi am primit foarte multe observaţii făcute de jurişti cu experienţă şi de oameni care sunt sensibili la acest aspect, al apărării sau dimpotrivă, al încălcării drepturilor fundamentale ale omului. Aceste observaţii s-au tradus într-o serie de amendamente care au fost adoptate la Camera Deputaţilor şi ceea ce pe mine m-a surprins neplăcut este că a existat o discuţie pe marginea proiectului de lege şi cu domnul Raed Arafat. Sigur, pe domnul Raed Arafat îl apreciez, fiind unul dintre cei care au contribuit la acreditarea lui ca specialist în problemele intervenţiilor de urgenţă. Am fost cel care l-a ajutat foarte mult să consolideze această problemă a SMURD-ului şi, într-adevăr are competenţe pe această zonă. Dar are zero competenţă în ceea ce priveşte o problemă fundamentală a democraţiei, şi anume a apărării şi protejării drepturilor şi libertăţilor individuale. Eu îl apreciez pe Arafat pentru calităţile lui şi pentru dovada de care dă, e implicat, e sufletist, vrea binele, dar binele pe care îl vrea Arafat trebuie să fie un bine care să respecte normele pe care se aşează democraţia într-o ţară.

Sunt foarte mulţi care consideră că într-o perioadă de criză aceste fleacuri care sunt drepturile şi libertăţile trebuie să nu ne mai preocupe, să luăm măsurile de forţă, autoritare cu încălcarea acestor drepturi. Această lege trebuie tratată cu responsabilitate şi nu cu îngăduinţă, pentru că îngăduinţa naşte monştri.", a spus senatorul ALDE despre legea carantinării.

Fostul premier a comentat şi măsurile economice adoptate de Guvern, despre care spune că nu sunt neapărat rele, dar sunt insuficiente şi mai mult de faţadă.

"Raul si dificultatile vor incepe sa apara. In momentul de fata este un efort de repornire a economiei, nu prin masurile luate de Guvern. Daca vreti, putem sa facem o mica paranteza si sa spunem ca IMM Invest este un program care functioneaza pentru acei intreprinzatori care ar fi luat oricum credite de la banci si fara programul IMM Invest. Nu vorbesc de hatisul birocratic prin care trebuie sa treaca... Programul este la a nu stiu cata modificare. In final un numar mic de operatori economici profita de pe urma acestuia . De programul IMM Invest nu profita cei din domeniul restaurantelor, transporturi, imobiliare. Deci, ei sunt exclusi din start. Nu primesc garantiile necesare din partea statului. Pai, exact domeniile astea sunt cele mai afectate si ar fi avut nevoie de ajutor.

Sunt solutii care ar putea sa contribuie la repornirea econimica. Am facut chiar zilele trecute un comentariu in Evenimentul Zilei in care am vorbit despre o solutie care a fost preconizata de un mare economist liberal, Milton Freedman, care este si laureat al premiului Nobel, si aceasta solutie este numita „Helicopter money". Ce inseamna lucrul asta? Ca sa pornesti economia, in momentul in care ea s-a impiedicat, vii cu niste metode care nu sunt metode ortodoxe. Este o infuzie de bani, asa cum daca ne uitam se petrece si in alte parti. In Statele Unite au fost dati bani direct la cetateni ca sa stimuleze consumul si sa reporneasca economia. La noi s-ar pune intrebarea „pentru cine o facem?", si desigur putem stabili un criteriu.

Sa spunem ca toti cei care au sub venitul mediu ar putea sa primeasca pentru o perioada limitata o suma de bani. Nu la nesfarsit, dar pentru o perioada de trei luni, cat sa amorsezi pompa. Sunt multi care au recurs la aceste modalitati.

Dar sunt si alte lucruri. Am propus ca programul care este binecunoscut, Rabla, care este finantat de la buget pentru anul asta cu 410 milioane de lei sa fie dublat si acesti bani, sub forma de vouchere, sa permita cumpararea de masini produse exclusiv in Romania, pentru o perioada de 6 luni, de exemplu, ca sa ajutam economia romaneasca sa reporneasca. Asa cum se contureaza si lipsa unor masuri proactive, pot sa agraveze criza din Romania", a adăugat Tăriceanu.

