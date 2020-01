Tăriceanu: "Decizia CCR este o palmă pe obrazul domnului Meleşcanu. Nu trebuia să intre în acel joc"

Curtea Constituţională a decis miercuri că alegerea lui Teodor Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului României este neconstituţională, iar fostul membru ALDE a declarat că aşteaptă motivarea CCR, înainte de a avea o poziţie oficială sau, eventual, a-şi prezenta demisia. Călin Popescu Tăriceanu crede că Meleşcanu ar fi trebuit să nu accepte nominalizarea, venită din partea Vioricăi Dăncilă, ştiind poziţia în care se află.

O altă problemă ridicată de liderul ALDE este cea a legalităţii actelor semnate de Meleşcanu în calitatea de preşedinte al Senatului.

"Curtea Constituţională am constatat că ne-a dat dreptate în sesizarea pe care am făcut-o, care în esenţă se referea la nelegalitatea alegerii domnului Meleşcanu funcţia de preşedinte al Senatului şi vreau să subliniez acum următorul lucru: doamna Dăncilă, pe lângă faptul că a făcut un lucru imoral prin decizia de a-l propune pe domnul Meleşcanu preşedinte al Senatului, a făcut şi un lucru nelegal după cum se vede. Rămâne sigur să tragă, poate, învăţămintele pentru mai departe. Ceea ce pe mine mă preocupă în acest moment este cu referire la toate actele oficiale ale Senatului care au fost semnate de domnul Meleşcanu în calitate de preşedinte, constatând de către Curtea Constituţională că nu a fost ales legal. Nu am analizat acest lucru, dar fac această constatare că este o problemă serioasă, care nu poate fi scăpată din vedere", a punctat preşedintele ALDE.

În ce priveşte decizia actualului şef al Senatului, de a aştepta motivarea CCR pentru a hotărî dacă îşi dă sau nu demisia, Tăriceanu a declarat: "Eu cred că CCR a dat un semnal foarte clar. CCR nu face gesturi politice, dar ceea ce se întâmplă astăzi este o palmă pe obrazul domnului Meleşcanu care nu trebuia să accepte să fie nominalizat şi să intre în acel joc. Dacă vrea să aştepte şi a doua palmă, nu are decât".