Tăriceanu, despre la scrisoarea lui Timmermans: E în campanie. Încearcă să îşi crească cota. E regretabil

„Timmermans este în campanie electorală. În Olanda partidul lui este la o cotă foarte scăzută. El încearcă în felul ăsta să îşi creeze o poziţie mai proeminentă pentru viitoarea componentă a Comisiei, pentru că partidul nu îl va ajuta foarte mult. Prin gesturi de genul ăsta speră el să îi crească cota. Eu regret că a adoptat această atitudine şi această scrisoare, în contextul în care timp de 12 ani, perioadă în care au avut lor toate abuzurile din România comise de DNA, cu protocoalele secrete, cu înregistrările telefonice la milioane de oameni, cu echipele mixte între SRI şi procurori, nu au scos un cuvinţel. Nimic. Alea nu sunt încălcări ale statului de drept? Noi încercăm să remediem acum. Eu am avut o discuţie cu Timmermans şi i-am atras atenţia asupra acestor lucruri şi mi-a spus -Activitatea SRI nu intră în sfera de activitate a CE”. Da, sunt de acord, problema este că activitatea SRI în baza protocoalelor cu procuratura intervine în actul de justiţie care este în responsabilitatea MCV, care se află în subordinea lui Timmermans”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferinţă de presă susţinută luni la Călăraşi.



Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a ironizat scrisoarea trimisă de Frans Timmermans, susţinând că oficialul european a transmis României o „scrisoare de dragoste”.

„Astăzi (luni - n.r.) am mai primit o scrisoare de dragoste de la domnul Timmermans, care ne ameninţă că ne va activa articolul 7 pentru că iar nu respectăm nu ştiu ce Comisie de la Veneţia. ADar am primti o veste bună, a declarat domnul Timmermans că MCV va fi înlocuit cu Rule of law Framework”, a conchis Norica Nicolai.



Călin Popescu Tăriceanu susţine, însă, că prim-vicepreşedintele CE spune că Rule of law Framework este o alternativă a MCV.



„El spune că dacă se va introduce Rule of law Framework nu se va mai aplica MCV. Acum depinde şi cum vrem să o interpretăm, ca în poveste cu paharul plin. E plin pe jumate sau este gol pe jumate. El zice:- Având în vedere aceste preocupări, dacă îmbunătăţirile necesare nu vor fi făcute într-un timp scurt sau alţi paşi negativi vor fi intreprinşi, precum promulgarea ultimelor amendamente la Codul penal, atunci Comisia va acţiona cadrul Rule of law Framework, acest proces care are în vedere un dialog pentru a corecta preocupările şi a evita articolul 7, ar înlocui MCV”, a conchis Tăriceanu.



Reacţia liderului ALDE vine în contextul în care purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Margaritis Schinas a confirmat luni scrisoarea trimisă de primvicepreşedintele Frans Timmermans liderilor din România şi a declarat că oficialii europeni nu vor ezita să lanseze rapid proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, acolo unde este necesar.



Frans Timmermans precizează, în scrisoarea transmisă autorităţilor române, că reprezentanţii Comisiei Europene au fost nevoiţi să revină în ultimele luni, la intervale frecvente, la chestiunea evoluţiilor privind statul de drept în România.



Scrisoarea este adresată preşedintelui Klaus Iohannis, preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea şi premierului Viorica Dăncilă.



Potrivit sursei citate, Comisia Europeană va declanşa "Rule of law Framework", proces care va înlocui pentru un timp MCV, dacă ţara noastră adoptă alţi paşi negativi în domeniul judiciar, precum promulgarea ultimelor modificări aduse codurilor penale.

Renate Weber: Timmermans îşi foloseşte funcţia în scopuri personale



Renate Weber a afirmat, referitor la scrisoarea trimisă de prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans în care avertizează autorităţile române cu un mecanism mai dur decât MCV, că oficialul de la Bruxelles este în campanie electorală şi îşi foloseşte funcţia "în scopuri pur personale".



"Frans Timmermans a trimis încă o scrisoare privind statul de drept în România. În campanie electorală fiind şi disperat că nu are susţinere pentru a fi Preşedintele Comisiei Europene, Timmermans foloseşte din când în când pălăria de prim-vicepreşedinte al CE în scopuri pur personale. Ne ameninţă cu aplicarea unui nou mecanism", a scris europarlamentarul ALDE Renate Weber, luni, pe Facebook.



Eurodeputatul ALDE argumentează că Parlamentul European a solicitat, la iniţiativa ALDE, din 2009, creearea unui mecanism de evaluare a statului de drept iar Comisia Europeană, sub conducerea lui Jean-Claude Juncker, nu a făcut nimic în acest sens.



"Haideţi să vă explic cât de mare e manipularea. Parlamentul European a cerut, la iniţiativa grupului ALDE, încă din 2009 crearea unui mecanism obiectiv privind evaluarea statului de drept şi a drepturilor omului care să se aplice fiecărui stat membru, după caz. Personal am avut de-a lungul anilor ample discuţii cu Viviane Reding, comisar pe justiţie în trecut, dar, din păcate, nu s-a luat nicio decizie. A venit Comisia Juncker, cu Timmermans prim-vice, care nu a făcut NIMIC patru ani de mandat", a explicat Renate Weber.



Ea mai spune că, în 2018, Comisia Europeană a propus o legislaţie privind «Protejarea Bugetului Uniunii în cazul unor deficienţe generalizate privind statul de drept în statele membre», cuprinzând inclusiv situaţii privind accesul la fondurile europene.



"O propunere heirupistă, criticată foarte serios de Curtea Europeană de Audit, pe care Parlamentul European a amendat-o mult, considerând inadmisibilă posibilitatea abuzului în evaluările şi deciziile Comisiei Europene aşa cum era în propunerea lui Timmermans. Dar procesul legislativ nu e terminat. PE abia a votat, dar negocierile cu Consiliul sunt în curs şi vor fi anevoioase pentru că ideea creării unui grup independent de experţi care să facă astfel de evaluări este simplistă şi nu va fi acceptată de Consiliu", a precizat Weber.



Potrivit lui Renate Weber, scrisoarea lui Frans Timmermans nu are susţinere în realitate.



"Aşadar, dl Timmermans ameninţă cu... nimic. Dar ce contează, dacă manipularea îi reuşeşte? Doar e în campanie electorală. Poate ne explică dl Timmermans de ce nu a avut decenţa ca măcar pe perioada campaniei să se suspende din funcţia de comisar şi prim-vice al CE? Dacă tot vrea să dea lecţii de etică, un astfel de exmplu ar fi fost apreciat", conchide europarlamentarul ALDE.