Tăriceanu, despre schimbarea siglei şi denumirii ALDE România: Nu există un termen

Călin Popescu Tăriceanu a făcut precizări despre sigla şi denumirea partidului, într-o postare pe Facebook, "în urma unor zvonuri false aruncate în spaţiul public de anumiţi foşti membri ai ALDE care încearcă să îşi justifice trădarea".

"Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din România a decis dezafilierea de ALDE Europa după alegerile pentru Parlamentul European. Motivele acestei retrageri au fost: permanenta presiune făcută de lideri ai ALDE Europa pentru părăsirea alianţei de guvernare cu PSD şi pentru apropierea de USR-PLUS; lipsa de sprijin, sau chiar închiderea ochilor, în lupta împotriva abuzurilor din justiţie şi încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; intenţia, finalizată mai târziu, de diluare a ALDE Europa într-un grup european «progresist» unde s-a pierdut identitatea liberală", afirmă Tăriceanu.

El spune că sigla şi denumirea ALDE România sunt mărci înregistrate.

"Sigla şi denumirea ALDE România sunt mărci înregistrate la OSIM, dar este normal ca în momentul în care ALDE România a ales să părăsească grupul ALDE Europa să se pună problema unei identităţi proprii care să păstreze linia liberală a partidului şi să evite orice confuzie. Acest lucru va trebui făcut într-un congres al partidului, congres care va avea loc după alegerile prezidenţiale din această toamnă", explică el.

Tăriceanu precizează că a convenit cu liderul ALDE Europa ca problema numelui să fie soluţionată amiabil.

"Nu există nici o solicitare oficială din partea conducerii ALDE Europa cu privire la acest aspect. Într-un schimb de mesaje pe care l-am avut cu preşedintele ALDE Europa am convenit ca problema numelui să fie soluţionată pe cale amiabilă. Având în vedere realitatea politică de după decizia dezafilierii, este normal să fie nevoie de o clarificare în privinţa numelui. Nu există un termen până la care trebuie făcută această schimbare aşa că partidul poate participa la următoarele alegeri, locale şi parlamentare din 2020, cu actuala siglă şi actuala denumire", mai spune Tăriceanu.

El susţine că este vorba despre un "război" împotriva formaţiunii.

"Avem de a face cu un război împotriva ALDE, cu o încercare de destructurare a partidului, iar cei care sunt în spatele acestei acţiuni folosesc inclusiv dezinformări ca să-şi îndeplinească scopul. Îi îndemn pe cei care au ales să părăsească partidul şi să accepte firimituri de ciolan de la dna Dăncilă&Co să nu-şi mai îmbrace trădarea în motivaţii ideologice pentru că nu păcălesc pe nimeni. Trădarea rămâne trădare indiferent cu cât parfum o dai", încheie Tăriceanu.

Preşedintele ALDE Timiş, deputatul Marian Cucşa, susţine că ALDE a fost înştiinţat în urmă cu trei luni că nu-şi mai poate folosi sigla şi denumirea după plecarea din ALDE Internaţional, informaţia fiind ascunsă de actuala conducere. Conform lui Cupşa, această situaţie nu permite participarea sub sigla proprie la alegeri, el solicitând demisia actualei conduceri şi organizarea unui Congres şi avertizând că ”ALDE va fi rapid înghiţit de formaţiunea lui Victor Ponta”.

”ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii... De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare către ALDE România prin care înştiinţează că ALDE România nu mai are voie să folosească numele şi sigla partidului pentru că nu mai face parte din familia ALDE internaţional. De când au primit scrisoarea, cei din conducerea ALDE România, au ţinut-o ascunsă de membrii de partid şi nu au luat nicio măsură pentru reglementarea situaţiei... De aici putem trage simpla concluzie că cei din conducere nu au avut şi nu au nici cea mai mică intenţie de a ţine în viaţă partidul! Conform legii electorale, un partid politic poate candida la alegeri dacă siglă şi denumirea partidului sunt în vigoare cu minim 6 luni înainte de data alegerilor! Astfel, ALDE fiind în prezent într-o alianţă electorală cu Ponta, schimbarea denumirii şi siglei, ar afecta candidatura la prezidenţiale!”, susţine Cucşa.



El spune că organizarea unui congres după alegerile prezidenţiale, pentru schimbarea denumirii partidului, este prea târzie.



În opinia sa, singura variantă va fi ca toţi cei care vor să candideze la alegerile locale să o facă din partea Pro România.



"Şi aşa uşor şi subtil...ALDE va fi rapid înghiţit de formaţiunea lui Victor Ponta-fapt dorit clar de Ponta! Trist este însă că actualii membrii ALDE habar nu au despre acest aspect şi am considerat de cuviinţă să îi informez. Modul în care acţionează actuala conducere a partidului este o bătaie de joc la adresa tuturor aleşilor locali ALDE şi a tuturor membrilor de partid care au investit timp şi încredere în acest proiect de suflet şi cu multe speranţe pentru electoratul liberal”, afirmă el.



El relatează că membrii conducerii partidului au recunoscut faptul că există această scrisoare, dar nu au propus nicio soluţie pentru salvarea proiectului politic.



"Ţinând cont de tot acest context la care se adaugă şi managementul defectuos al partidului, solicit demisia de urgenţă a întregii conduceri ALDE România precum şi organizarea unui congres în maxim două săptămâni, pentru schimbarea numelui şi siglei partidului”, conchide el.