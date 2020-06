Tăriceanu: Nu se mai poate întârzia cu depunerea moţiuniii de cenzură dincolo de 1 septembrie

"Moţiunea întârzie să apară, pentru că în discuţiile pe care le-am avut cu preşedinţii Ciolacu şi Ponta am convenit că nu e oportun să depune moţiunea de cenzură în perioada stări de alertă, iar acesta este unul dintre motivele pentru care credem că PNL, tot timpul, trage de timp pentru a evita depunerea unei moţiuni. La toamnă acest lucru nu mai poate fi evitat. Această politică este străvezie şi pentru noi. PNL încearcă s-ă-şi acopere gafele, să-şi acopere erodarea permanentă pe care o are în plan politic cu prelungirea acestei stări de alertă. Nu cred că starea de alertă va putea fi prelungită la infinit. Deci planurile lor… Sigur că pot găsi o portiţă, dar la toamnă nu se mai poate întârzia cu depunerea moţiuniii de cenzură dincolo de 1 septembrie”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El mai spune că misiunea viitorului guvern va fi organizarea liberă a alegerilor locale şi parlamentare. ”Nu văd necesar un politic, cu văd necesar să aibă o singură misiune – organizarea liberă a alegerilor locale şi parlamentare. Nu aş merge pe guvern de uniune naţională, pentru că negocierile sunt extrem de anevoiase. Nu aş merge pe un guvern politic”, a conchis liderul ALDE.

Şi preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus recent că o moţiune de cenzură va fi depusă ”a doua zi după terminarea stării de alertă”.

Tăriceanu propune o dezbatere privind organizarea învăţământului începând din toamnă, urmată de o rezoluţie a Parlamentului

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, propune ca Parlamentul să organizeze în iulie o dezbatere în legătură cu desfăşurarea învăţământului începând din toamnă, în condiţiile crizei determinate de coronavirus, urmată de adoptarea unei rezoluţii pe această temă.



"Împreună cu colegii mei parlamentari, membri ai ALDE, voi propune Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului ca, pe perioada sesiunii extraordinare, pentru că s-a anunţat o sesiune extraordinară a Parlamentului în luna iulie şi în luna august, dar pentru cea din luna iulie vom propune să se organizeze o amplă dezbatere în legătură cu organizarea învăţământului în condiţiile crizei de coronavirus, mă refer la organizarea învăţământului cu începere de la toamnă. De ce? Pentru că am văzut propunerile emanate, aş spune aşa, bineînţeles ironic, de autorităţile de la Ministerul Învăţământului, care aproape sunt de neconceput pentru nişte oameni care au o responsabilitate enormă. Sunt şi eu părinte de copii care sunt la şcoală şi această experienţă cu învăţământul online am văzut cum funcţionează, cât de bine sau de cât mai puţin bine funcţionează", a afirmat Tăriceanu marţi, la Senat.



Potrivit lui Tăriceanu, dezbaterea va trebui găzduită de Parlament şi va presupune implicarea asociaţiilor profesionale ale profesorilor, asociaţiilor elevilor şi părinţilor, autorităţilor locale, Ministerului Educaţiei, pentru a găsi cele mai bune soluţii la modul cum se organizează şcoala la toamnă.



Liderul ALDE atrage atenţia că, dacă în timpul orelor de curs se poate asigura o minimă disciplină, în pauze nu se pot menţine normele de distanţare fizică, care să împiedice eventuala răspândire a coronavirusului.



"Dacă clasele vor fi cu număr de 15 elevi, ne punem problema ce se va întâmpla cu ceilalţi? Vor ţine ore online? Aşa cum spuneam, profesorii vor fi pregătiţi pentru a ţine aceste ore online cu o eficienţă care ridică multe semne de întrebare? Vor exista spaţii suficiente pentru găzduirea celorlalţi elevi? Cum se va organiza, cu alte cuvine, şcoala - e o problemă foarte serioasă care nu cred că poate fi lăsată la mâna unor diletanţi, aşa cum am văzut că sunt cei de la Ministerul Învăţământului din momentul de faţă. Mă refer la conducerea politică a Ministerului Învăţământului şi nu la ceilalţi", a adăugat Tăriceanu.



Senatorul ALDE susţine că rezoluţia va fi ''un element important de reper'', după care Parlamentul va analiza activitatea Guvernului.



"Parlamentul nu poate să ia decizii obligatorii pentru Guvern, dar, subliniez, acesta va fi un element important de reper după care vom analiza activitatea Guvernului. Şi ştiţi foarte bine că se discută despre o moţiune de cenzură şi acesta va fi un punct la care, evident, va trebui să ne raportăm în momentul în care vom hotărî, dacă va fi cazul, să depunem moţiunea de cenzură şi, sigur, să ridicăm o serie de probleme care ni se par că nu sunt rezolvate în mod corespunzător. Astăzi, documentul este deja pregătit, am să cer colegilor mei de la Senat şi de la Cameră să semneze acest document pe care să-l depunem la Parlament pentru a fi introdus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare din luna iulie", a mai spus Tăriceanu.