Tăriceanu: Orice vot pentru Dăncilă e un vot indirect pentru Iohannis. Olguţa Vasilescu: Nu e niciun blat între Iohannis şi Dăncilă

Călin Popescu Tăriceanu a reiterat tema blatului între Iohannis şi Dăncilă la alegerile prezidenţiale.

"Lui Dancila ii convine acest blat, ca se multumeste cu intrarea in turul 2. O finala intre Klaus Iohannis si Dancila are un singur castigator. Cei care vor sa voteze Dancila in primul tur sa fie constienti ca e un vot indirect pentru iohannis", a punctat Tăriceanu, la România TV.

Olguţa Vasilescu l-a contrazis pe fostul partener din coaliţie şi a precizat că nu e niciun blat între candidatul PSD şi Iohannis.

"Il invitam la dezbatere in fiecare zi. In turul 2 se poate intampla orice. Ponta a avut un milion de voturi in plus si am vazut finalul", a spus fostul ministru al Muncii.

Călin Popescu Tăriceanu a adăugat că alianţa cu ProRomânia privind susţinerea lui Mircea Diaconu nu se poate numi conjuncturală.

"Am facut aceasta alianta pentru sustinea lui Diaconu ca asa am considerat ca e solutia potrivita. Noi nu ne-am propus decat sustinerea unui candidat la presedintie", a explicat Tăriceanu.

Liderul ALDE a făcut aceste precizări în contextul în care Pro România a decis să nu susţină Guvernul Orban, în vreme ce Tăriceanu va vota Guvernul liberal.

ALDE a semnat acordul politic cu PNL pentru învestirea Guvernului Orban